Персонажи должны принести дух Рождества, чтобы у людей возродилась вера в чудо. Об этом рассказала сценарист вертепа "Авантюра" Марианна Лович.
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Роль черта в вертепе исполняет актер Виктор Лафарович. Большая часть участников вертепа "Авантюра" – это львовяне, которые решили приобщиться к хорошему делу.
Мальчику нужно дорогое лечение
Еще в детстве у Юрия Клюса обнаружили редкий спинально-мышечную атрофию, которая отняла способность самостоятельно дышать.
Сейчас родные мальчиа собирают деньги на ценный препарат. Пока ребенку назначили лекарство тоже не из дешевых.
Такая сумма – 7 миллионов гривен неподъемна для обычной украинской семьи. Деньги помогает собирать и реабилитационный центр "Мрия". За 1,5 месяца они изготовили праздничный товар, который продают рядом с выступлением вертепа.
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Преподаватель учебно-реабилитационного центра "Мрия" Марьяна Громыш рассказала: "Мы представили веночки, которые традиционно можно повесить на двери или подарить кому-то, когда идем в гости".
Также есть маленькие декоративные елки, подушки, игрушки на елку, украшения – разные бусы и экоторбы.
Гастролировать "Авантюра" во Львове будет до 25 января. Свою пьесу поставят в частности в Шевченковском Гае на Рождество и Маланку.
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Там тоже будут ходить с сбором, чтобы помочь мальчику. Участники вертепа верят, что все удастся и необходимую сумму соберут. Ведь новогодне-рождественские праздники самое время для того, чтобы чудо произошло.