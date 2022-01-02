Персонажі повинні принести дух Різдва, щоб у людей відродилася віра в чудо. Про це розповіла сценаристка вертепу "Авантюра" Мар'яна Лович.
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Роль чорта у вертепі виконує актор Віктор Лафарович. Та більша частина учасників вертепу "Авантюра" — це львів'яни, які вирішили долучитися до доброї справи.
Хлопчику потрібне дороге лікування
Ще в дитинстві у Юрка Клюса виявили рідкісну недугу спінально-м'язеву атрофію, яка забрала здатність самостійно дихати.
Зараз рідні хлопця збирають гроші на коштовний препарат. Поки дитині призначили ліки теж не дешеві.
Така сума – 7 мільйонів гривень є непідйомною для звичайної української родини. Гроші допомагає збирати також і реабілітаційний центр "Мрія". За 1,5 місяця вони виготовили святковий крам, який продають поруч із виступом вертепу.
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Викладачка навчально-реабілітаційного центру "Мрія" Мар'яна Громиш розповіла: "Ми представили віночки, які традиційно можна повісити на двері чи подарувати комусь, коли йдемо в гості.
Також маленькі декоративні ялинки, подушки, іграшки на ялинку, прикраси – різні намиста й екоторби.
Гастролювати "Авантюра" у Львові буде до 25 січня. Свою п'єсу поставлять зокрема в Шевченківському гаю на Різдво й Маланку.
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Там теж ходитимуть зі скриньками, щоб допомогти хлопчику. Учасники вертепу вірять, що все вдасться і необхідну суму зберуть. Адже новорічно-різдвяні свята саме час для того, аби диво сталось.