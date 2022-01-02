Персонажі повинні принести дух Різдва, щоб у людей відродилася віра в чудо. Про це розповіла сценаристка вертепу "Авантюра" Мар'яна Лович.

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Роль чорта у вертепі виконує актор Віктор Лафарович. Та більша частина учасників вертепу "Авантюра" — це львів'яни, які вирішили долучитися до доброї справи.

Хлопчику потрібне дороге лікування

Ще в дитинстві у Юрка Клюса виявили рідкісну недугу спінально-м'язеву атрофію, яка забрала здатність самостійно дихати.

Зараз рідні хлопця збирають гроші на коштовний препарат. Поки дитині призначили ліки теж не дешеві.

Зауважимо! Одного флакону за 250 тисяч гривень вистачає всього на 2 тижні. Дитина потребує хоча б річного лікування.

Така сума – 7 мільйонів гривень є непідйомною для звичайної української родини. Гроші допомагає збирати також і реабілітаційний центр "Мрія". За 1,5 місяця вони виготовили святковий крам, який продають поруч із виступом вертепу.

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Викладачка навчально-реабілітаційного центру "Мрія" Мар'яна Громиш розповіла: "Ми представили віночки, які традиційно можна повісити на двері чи подарувати комусь, коли йдемо в гості.

Також маленькі декоративні ялинки, подушки, іграшки на ялинку, прикраси – різні намиста й екоторби.

Важливо! Реквізити для допомоги: "Приватбанк" – 4149629398038695, Клюс Ірина; "Монобанк" – 5375411408609241.

Гастролювати "Авантюра" у Львові буде до 25 січня. Свою п'єсу поставлять зокрема в Шевченківському гаю на Різдво й Маланку.

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Там теж ходитимуть зі скриньками, щоб допомогти хлопчику. Учасники вертепу вірять, що все вдасться і необхідну суму зберуть. Адже новорічно-різдвяні свята саме час для того, аби диво сталось.