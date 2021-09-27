Обокрали тысячи вкладчиков криптовалютных бирж: во Львове закрыли сеть подпольных колл-центров

Сотрудники СБУ разоблачили во Львове разветвленную сеть нелегальных колл-центров. Злоумышленники ограбили тысячи иностранных вкладчиков криптовалютных бирж.

Злоумышленники использовали скрытые каналы IP-телефонии. Они склоняли иностранцев "вкладывать" в криптовалютные рынки.

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СБУ разоблачила сеть нелегальных call-центров

По данным следствия, несколько местных "предпринимателей" обустроили в арендованных офисах и квартирах 6 подпольных колл-центров. Их операторы предлагали иностранцам вкладывать деньги в фондовые и криптовалютные рынки. Дельцы контактировали с ними через скрытые каналы IP-телефонии.

"Инвестиции" клиенты должны были перечислять на банковские счета и анонимные криптокошельки организаторов схемы. После этого, злоумышленники выводили деньги обманутых вкладчиков в тень. От преступной схемы пострадали тысячи иностранцев.

Смотрите видео, как СБУ разоблачила подпольные колл-центры:

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В колл-центрах провели обыски

Во время обысков в помещениях колл-центров правоохранители обнаружили и изъяли:

почти 100 компьютеров с гарнитурой для телефонных соединений;

мобильные устройства и маршрутизаторы;

черновые записи с данными банковских платежных карт обманутых клиентов и другую документацию.

Сейчас продолжаются следственные действия для того, чтобы привлечь к ответственности всех причастных к организации сделки. Подпольные колл-центры разоблачили сотрудники УСБУ во Львовской области по координации Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ.



СБУ блокировала подпольные колл-центры / Фото УСБУ во Львовской области



Злоумышленники обманули тысячи иностранцев / Фото УСБУ во Львовской области



Правоохранители изъяли почти 100 компьютеров / Фото УСБУ во Львовской области



Расследование продолжается / Фото УСБУ во Львовской области