Очень пышная и красивая: в центре Львова установили главную елку

В центре Львова 13 декабря установили главную елку города. В этом году 17-метровую новогоднюю красавицу привезли из села Оброшино.

Елку традиционно установили на площади перед Оперным театром. Торжественное открытие пройдет накануне Дня святого Николая.

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Во Львове установили главную елку

Перед театром оперы и балета 13 декабря появилась главная елка города. В течение недели новогоднюю красавицу и площадь вокруг нее будут украшать праздничной иллюминацией. Торжественное зажжение елки состоится 17 декабря.

Сегодня начинаем активную подготовку к новогодне-рождественскому периоду. Главная елка города является 17-метровой,

– рассказала директор департамента развития ЛГС Наталья Бунда.

Дерево подарил Львову житель села Оброшино Василий Козленко. Он будет на церемонии ее открытия. Также на мероприятии будет выступать хоровая капелла "Дударик".

"В этом году мы выбрали новую концепцию новогодне-рождественской иллюминации. Она будет в желтых цветах, однако с добавлением белых элементов. Сама елка, как и в прошлом году, будет украшена обильным освещением, но, кроме того, мы добавим игрушки в виде ромбов, рождественских "пауков", – отметила чиновник.

Ромб является традиционным символом рода и силы, поэтому во Львове хотят обратить особое внимание на эти ценности. Над новой концепцией работали художники Роман Зилинко и Ольга Кравченко.

Рождественские "пауки" также появятся в украшении площади Рынок и на близлежащих улицах. Кроме того, в этом году в городе празднично украсят еще одну локацию – проспект Шевченко. Здесь осветят канадские клены, что сделает аллею еще более праздничной.

Смотрите фото главной елки Львова / Фото Александра Мазуренко и "Твой город"

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Дереву – около 30 лет

По информации "Твой город", елку во Львов везли в сопровождении полиции с несколькими экипажами. Дерево было довольно сложно спилить, ведь оно росло рядом с многоквартирным жилым домом. Чтобы не повредить здание, работы производились очень медленно и осторожно. Рождественскую красавицу срезали примерно в 10 часов.

"Мы приняли решение, что живая елка имеет совсем другое настроение. Сейчас городу дарят елки, в частности, в этом году дерево росло под окнами Василия Ивановича уже 30 лет. На будущее, если такой возможности не будет, будем устанавливать искусственную", – отметила Бунда.

Вокруг главной львовской елки установят рождественский забор, украшенный орнаментом с символикой ромбов. Его разработала мастер Дарья Алешкина. Художники избрали минималистичный подход к украшениям. Однако, вероятно, в следующем году концепцию усложнят и предложат характерные для Львова и Западной Украины идеи.

Иллюминация отчасти будет новой. Также развесят оставшиеся с прошлого года огоньки. Из ранее не устанавливаемых элементов будет 3D-маппинг, посвященный Михаилу Дзындри по случаю празднования его 100-летия.

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Рождественская ярмарка вскоре заработает

На проспекте Свободы уже завершили монтаж рождественских домиков. Ярмарка заработает 17 декабря. Его формат будет таким же, как и в прошлом. Однако на площади Рынок и на проспекте Свободы будет меньшее количество домиков, потому что они должны размещаться на большем расстоянии друг от друга.

Бунда отметила, что на рождественской ярмарке обязательно нужно будет соблюдать карантинные нормы.

"Прежде всего, работники домиков должны быть вакцинированы, в масках и иметь дезинфекторы. Паспорта вакцинации или отрицательные тесты будут просить у посетителей, но мы должны понимать, что это открытое пространство", – добавила чиновник.

Смотрите видео, как во Львове устанавливали главную елку: