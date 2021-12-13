Ялинку традиційно встановили на площі перед Оперним театром. Урочисте відкриття відбуватиметься напередодні Дня святого Миколая.

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У Львові встановили головну ялинку

Перед Львівським театром опери та балету 13 грудня з'явилася головна ялинка міста. Впродовж тижня новорічну красуню та площу довкола неї прикрашатимуть святковою ілюмінацією. Урочисте запалення ялинки відбудеться 17 грудня.

Сьогодні розпочинаємо активну підготовку до новорічно-різдвяного періоду. Головна ялинка міста є 17-метровою,

– розповіла директорка департаменту розвитку ЛМР Наталія Бунда.

Дерево подарував Львову житель села Оброшине Василь Козленко. Він буде на церемонії її відкриття. Також на заході виступатиме хорова капела "Дударик".

"Цього року ми обрали нову концепцію новорічно-різдвяної ілюмінації. Вона буде в жовтих кольорах, проте із додаванням білих елементів. Сама ялинка, як і торік, буде прикрашена рясним освітленням, але, окрім того, ми додамо іграшки у вигляді ромбів, різдвяних "павуків", – зазначила посадовиця.

Ромб є традиційним символом роду та сили, тому цьогоріч у Львові хочуть звернути особливу увагу на ці цінності. Над новою концепцією працювали художники Роман Зілінко та Ольга Кравченко.

Різдвяні "павуки" також з'являться в оздобленні площі Ринок та на прилеглих вулицях. Окрім того, цьогоріч у місті святково прикрасять ще одну локацію – проспект Шевченка. Тут освітлять канадські клени, що зробить алею ще святковішою.

Дивіться фото головної ялинки Львова / Фото Олександра Мазуренка та "Твоє місто"

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Дереву – близько 30 років

За інформацією "Твоє місто", ялинку до Львова везли у супроводі поліції з кількома екіпажами. Дерево було досить складно спиляти, адже воно росло поруч з багатоквартирним житловим будинком. Щоб не пошкодити будівлю, роботи виконували дуже повільно й обережно. Різдвяну красуню зрізали приблизно о 10:00.

"Ми прийняли рішення, що жива ялинка має зовсім інший настрій. Наразі місту дарують ялинки, зокрема цього року дерево росло під вікнами Василя Івановича вже 30 років. На майбутнє, якщо такої можливості не буде, то встановлюватимемо штучну", – зазначила Бунда.

Навколо головної львівської ялинки цьогоріч встановлять різдвяний паркан, оздоблений орнаментом із символікою ромбів. Його розробила майстриня Дар'я Альошкіна. Художники обрали мінімалістичний підхід до прикрас. Однак, ймовірно наступного року концепцію ускладнять і запропонують характерні для Львова та Західної України ідеї.

Ілюмінація частково буде новою. Також розвісять вогники, які залишилися з минулого року. З елементів, яких раніше не встановлювали, буде 3D-мапінг, присвячений Михайлу Дзиндрі з нагоди святкування його 100-річчя.

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Різдвяний ярмарок невдовзі запрацює

На проспекті Свободи вже завершили монтувати різдвяні будиночки. Ярмарок запрацює 17 грудня. Його формат буде такий, як і торік. Однак на площі Ринок та на проспекті Свободи буде менша кількість будиночків, бо вони повинні розміщуватися на більшій відстані одне від одного.

Бунда зауважила, що на різдвяному ярмарку обов'язково потрібно буде дотримуватися карантинних норм.

"Перш за все, працівники будиночків мають бути вакциновані, у масках і мати дезінфектори. Паспорти вакцинації або негативні тести будуть просити у відвідувачів, але ми маємо розуміти, що це відкритий простір", – додала посадовиця.

Дивіться відео, як у Львові встановлювали головну ялинку: