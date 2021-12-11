Тато Ростика загинув у 2015 році у зоні АТО. Він був розвідником і підірвався на розтяжці.

Зауважте До Дня святого Миколая: киянам пропонують придбати книгу для вихованців інтернату

Хлопчик – єдиний захисник для своєї мами

Ростик та його мама – Богдана Галатюк – мешкають у селищі Гірник Червоноградсього району. Після загибелі тата Ростик залишився єдиним захисником та підтримкою для своєї мами.

У 2021 році сім'я пережила ще одне випробування. Жінці зробили невдалу операцію з видалення мозоля на стопі. Життя Богдани опинилося під загрозою, тому ногу довелося ампутувати.

Протез жінка ще не освоїла, тому наразі пересувається на комп'ютерному кріслі на коліщатах. Ростик виконує усю хатню роботу та ходить за продуктами.

У мами хлопчик не просить жодних подарунків. Сімейний бюджет Богдани та Ростика не перевищує 5 тисяч гривень на місяць. Цих грошей вистачає тільки на їжу та квартплату.

Дитина має серйозні плани на майбутнє

Хлопчик не втрачає оптимізму та будує плани на майбутнє Зокрема, Ростик розповів, що ще у садочку мріяв стати підводником. Водночас згодом подорослішав й усвідомив: до моря – далеко.

Наступною мрією було стати директором шахти. Але Ростик почув, скільки нещасних випадків там трапляється, й передумав.

Наразі Ростик хоче бути майстром та виготовляти меблі. Йому дуже сподобалося працювати з деревом на уроках праці.

Також я думав про те, якби був президентом. Мабуть, в першу чергу вирішив би всі питання, щоб закінчити війну,

– зізнався Ростик.

Мама розповідає, що Ростик – золота дитина. У нього багато друзів та мрій.

У Святого Миколая Ростик просить здоров'я для мами та закінчення жахіття, яке забрало життя його тата.

"Святий Миколаю, прошу, щоб всі були здорові і в Україні закінчилась війна", – звернувся хлопчик.

Водночас завдяки благодійному фонду "Здійсни мрію" хлопчик отримає від Миколая також матеріальні подарунки.

У Львові перебуває асистент Миколая. Він записав, про що мріє хлопчик. Долучитися до придбання подарунків можна, зателефонувавши за номерами:

093 37 96 087

067 977 61 67.

Ростик про мрії: дивіться відео

Українські зірки долучилися до акції "Уроки Доброти"

У межах міжнародного руху "Щедрий вівторок" українські зірки разом з дітьми долучилися до благодійної ініціативи "Уроки Доброти". Запустив акцію фонд "Запорука".

Наталія Оніпко – президентка фонду "Запорука" – зауважила, що благодійність – це те, чому потрібно навчати.

На жаль, не всі розуміють, що благодійність – це далеко не про страждання, жалість та гроші. Натомість – це історія співчуття, радості та відкриття.

Допис Львівської митниці:

Це – Ростик. Йому 11. Хлопчик народився в День Захисника України. Таким був його тато. У 2015 році розвідник підірвався на розтяжці в зоні АТО.

Сьогодні Ростик, який мешкає у селищі Гірник Червоноградсього району, єдиний Захисник і Підтримка для своєї мами. На їх долю випало ще одне випробування. Цього року, після невдалої операції з видалення мозоля на стопі 46-річній Богдані Галатюк ампутували ногу. Інакше жінка могла й не вижити. Ростик це теж розуміє. Тому любить свою маму, мабуть, ще більше, ніж завжди: коли жінка розповідала свою історію, хлопчик ніжно тримав її за руку.

При тому, дитина не втрачає оптимізму і має серйозні плани на майбутнє: "Коли я ходив у садочок, то мріяв бути підводником, а потім підріс і зрозумів, що до моря далеко. Пізніше хотів бути директором шахти, але почув, скільки нещасних випадків там буває, теж передумав. Тепер, у 5 класі, на уроках праці вчитель нам показав, як працювати з деревом. Мені дуже сподобалось, і я хочу бути майстром і виробляти меблі. Також я думав про те, якби був президентом. Мабуть, в першу чергу вирішив би всі питання, щоб закінчити війну". На цьому страшному слові очі хлопчика наповнились слізьми. Він не хотів показати, що плаче, але біль за батька не давав говорити. Ми швиденько перевели розмову на тему друзів, яких у хлопчика виявилось дуже багато.

Мама тішиться своїм сином: "Це золота дитина". В Богдани немає інвалідного візка, а виготовлений для неї протез вона ще не освоїла – треба вчитися ходити. Єдиний засіб пересування – звичайне комп’ютерне крісло на коліщатах. Тому Ростику доводиться виконувати всю хатню роботу, ходити за продуктами, допомагати у всіх потребах. Він не вимагає у мами жодних подарунків чи розкошів – їх сімейний бюджет не перевищує і 5 тисяч в місяць. Грошей вистарчає лише на їжу і квартплату.

Незважаючи на те, що Ростик просить в Миколая здоров'я для мами і закінчення жахіття, яке забрало тата, цього року до нього прийде Миколай, зі справжніми подарунками. Завдяки благодійному фонду "Здійснити мрію" ми знайшли Ростика, розпитали про те, що йому потрібно в першу чергу, чого дуже хочеться, але було зась))). Всю інформацію ретельно записали в "протокол" та передали святому Чудотворцю.

P.S. Якщо хтось має добре серце і після прочитаного залишився небайдужим до долі хлопчика, у Львові перебуває асистент Миколая з телефоном 093 37 96 087 або 067 977 61 67. Він знає, де знайти цього хлопчика і як передати йому допомогу. Адже попереду ще багато свят, а Ростик, як і всі діти, заслуговує на щасливе дитинство і новорічно-різдвяні дива. Без них життя в такому віці втрачає весь смак)).