Отец Ростика погиб в 2015 году в зоне АТО. Он был разведчиком и подорвался на растяжке.

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Мальчик – единственный защитник для своей мамы

Ростик и его мама – Богдана Галатюк – живут в поселке Горняк Червоноградского района. После гибели папы Ростик остался единственным защитником и поддержкой для своей мамы.

В 2021 году семья пережила еще одно испытание. Женщине сделали неудачную операцию по удалению мозоля на стопе. Жизнь Богданы оказалась под угрозой, поэтому ногу пришлось ампутировать.

Протез женщина еще не освоила, поэтому сейчас передвигается на компьютерном кресле на колесиках. Ростик выполняет всю домашнюю работу и ходит за продуктами.

У мамы мальчик не просит никаких подарков. Семейный бюджет Богданы и Ростика не превышает 5 тысяч гривен в месяц. Этих денег хватает только на еду и квартплату.

У ребенка серьезные планы на будущее

Мальчик не теряет оптимизма и строит планы на будущее. В частности, Ростик рассказал, что еще в садике мечтал стать подводником. Впоследствии повзрослел и осознал: до моря – далеко.

Следующей мечтой было стать директором шахты. Но Ростик услышал, сколько несчастных случаев там случается, и передумал.

Сейчас Ростик хочет быть мастером и изготавливать мебель. Ему очень понравилось работать с деревом на уроках труда.

Также я думал о том, если бы был президентом. Пожалуй, в первую очередь решил бы все вопросы, чтобы закончить войну,

– признался Ростик.

Мама рассказывает, что Ростик – золотой ребенок. У него много друзей и мечтаний.

У Святого Николая Ростик просит здоровья для мамы и окончания кошмара, который унес жизнь его папы.

"Святой Николай, прошу, чтобы все были здоровые и в Украине закончилась война", – обратился мальчик.

В то же время благодаря благотворительному фонду "Осуществи мечту" мальчик получит от Николая также материальные подарки.

Во Львове находится ассистент Николая. Он записал, о чем мечтает мальчик. Приобщиться к приобретению подарков можно, позвонив по номерам:

093 37 96 087

067 977 61 67.

Ростик о мечтах: смотрите видео

Украинские звезды присоединились к акции "Уроки доброты"

В рамках международного движения "Щедрый вторник" украинские звезды вместе с детьми присоединились к благотворительной инициативе "Уроки Доброты". Запустил акцию фонд "Запорука".

Наталья Онипко – президент фонда "Запорука" – отметила, что благотворительность – это то, чему нужно учить.

К сожалению, не все понимают, что благотворительность – это далеко не о страданиях, жалости и деньгах. Вместо этого – это история сострадания, радости и открытия.

Публикация Львовской таможни:

Это – Ростик. Ему 11. Мальчик родился в День Защитника Украины. Таким был его папа. В 2015 году разведчик подорвался на растяжке в зоне АТО.

Сегодня Ростик, который живет в поселке Горняк Червоноградского района, единственный защитник и поддержка для своей мамы. На их долю выпало еще одно испытание. В этом году, после неудачной операции по удалению мозоли на стопе 46-летней Богдане Галатюк ампутировали ногу. Иначе женщина могла и не выжить. Ростик это тоже понимает. Поэтому любит свою маму, пожалуй, еще больше, чем всегда: когда женщина рассказывала свою историю, мальчик нежно держал ее за руку.

При том, ребенок не теряет оптимизма и имеет серьезные планы на будущее: "Когда я ходил в садик, то мечтал быть подводником, а потом подрос и понял, что до моря далеко. Позже хотел быть директором шахты, но услышал, сколько несчастных случаев там бывает, тоже передумал. Теперь, в 5 классе, на уроках труда учитель нам показал, как работать с деревом. Мне очень понравилось, и я хочу быть мастером и делать мебель. Также я думал о том, если бы был президентом. Пожалуй, в первую очередь решил бы все вопросы, чтобы закончить войну". На этом страшном слове глаза мальчика наполнились слезами. Он не хотел показать, что плачет, но боль за отца не давала говорить. Мы быстренько перевели разговор на тему друзей, которых у мальчика оказалось очень много.

Мама радуется своему сыну: "Это золотой ребенок". У Богданы нет инвалидной коляски, а изготовленный для нее протез она еще не освоила – надо учиться ходить. Единственное средство передвижения – обычное компьютерное кресло на колесиках. Поэтому Ростику приходится выполнять всю домашнюю работу, ходить за продуктами, помогать во всех нуждах. Он не требует у мамы никаких подарков или роскоши – их семейный бюджет не превышает и 5 тысяч в месяц. Денег хватает только на еду и квартплату.

Несмотря на то, что Ростик просит у Николая здоровья для мамы и окончания кошмара, который унес папу, в этом году к нему придет Николай, с настоящими подарками. Благодаря благотворительному фонду "Осуществить мечту" мы нашли Ростика, расспросили о том, что ему нужно в первую очередь, чего очень хочется, но нельзя))). Всю информацию тщательно записали в "протокол" и передали святому Чудотворцу.

P.S. Если у кого-то доброе сердце и после прочитанного остался неравнодушным к судьбе мальчика, во Львове находится ассистент Николая с телефоном 093 37 96 087 или 067 977 61 67. Он знает, где найти этого мальчика и как передать ему помощь. Ведь впереди еще много праздников, а Ростик, как и все дети, заслуживает счастливого детства и новогодне-рождественских чудес. Без них жизнь в таком возрасте теряет весь вкус)).