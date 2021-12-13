Вже ухвалили відповідні укази МОЗ та головного санітарного лікаря. Їх обговорили на селекторній нараді у президента Володимира Зеленського.

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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що окремо напрацювали протиепідемічні заходи під час проведення великих масових заходів.

Що прогнозують на свята

Епідемічна ситуація в Україні на свята має бути стабільною. Про це свідчать прогнози Ради національної безпеки та оборони.

Новий штам коронавірусу "Омікрон" може з’явитися в Україні цього тижня. Проте секретар РНБО Олексій Данілов констатував, що результати перших досліджень у країнах, де він уже виявлений, свідчать про легший перебіг хвороби.

Яка ситуація з коронавірусом в Україні

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