Таку інформацію повідомив Віктор Ляшко 13 грудня. Це трапилось під час брифінгу МОЗ.

До теми Ще одна область увійшла до помаранчевої зони карантину

Дві області вийдуть з червоної зони

Показники дозволяють нам вивести з червоного рівня епідемічної небезпеки ще дві області – Вінницьку та Хмельницьку,

– розповів міністр.

Очільник міністерства повідомив, що МОЗ вже зробило подання до Кабміну щодо скликання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій для розгляду цього питання.

До речі, станом на 12 грудня, у помаранчевій зоні перебуває 2 області – Донецька та Закарпатська. Найбільше областей у жовтній зоні. Зокрема мовиться про 13 регіонів:

Київ,

Дніпропетровська область,

Івано-Франківська область,

Кіровоградська область,

Луганська область,

Львівська область,

Одеська область,

Полтавська область,

Рівненська область,

Тернопільська область,

Харківська область,

Херсонська область,

Чернівецька область.



МОЗ затвердило нові правила адаптивного карантину / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу