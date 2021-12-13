Таку інформацію повідомив Віктор Ляшко 13 грудня. Це трапилось під час брифінгу МОЗ.
До теми Ще одна область увійшла до помаранчевої зони карантину
Дві області вийдуть з червоної зони
Показники дозволяють нам вивести з червоного рівня епідемічної небезпеки ще дві області – Вінницьку та Хмельницьку,
– розповів міністр.
Очільник міністерства повідомив, що МОЗ вже зробило подання до Кабміну щодо скликання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій для розгляду цього питання.
До речі, станом на 12 грудня, у помаранчевій зоні перебуває 2 області – Донецька та Закарпатська. Найбільше областей у жовтній зоні. Зокрема мовиться про 13 регіонів:
- Київ,
- Дніпропетровська область,
- Івано-Франківська область,
- Кіровоградська область,
- Луганська область,
- Львівська область,
- Одеська область,
- Полтавська область,
- Рівненська область,
- Тернопільська область,
- Харківська область,
- Херсонська область,
- Чернівецька область.
МОЗ затвердило нові правила адаптивного карантину / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу