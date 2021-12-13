Таку інформацію повідомив Віктор Ляшко 13 грудня. Це трапилось під час брифінгу МОЗ.

До теми Ще одна область увійшла до помаранчевої зони карантину

Дві області вийдуть з червоної зони

Показники дозволяють нам вивести з червоного рівня епідемічної небезпеки ще дві області – Вінницьку та Хмельницьку,
– розповів міністр.

Очільник міністерства повідомив, що МОЗ вже зробило подання до Кабміну щодо скликання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій для розгляду цього питання.

До речі, станом на 12 грудня, у помаранчевій зоні перебуває 2 області – Донецька та Закарпатська. Найбільше областей у жовтній зоні. Зокрема мовиться про 13 регіонів:

  • Київ,
  • Дніпропетровська область,
  • Івано-Франківська область,
  • Кіровоградська область,
  • Луганська область,
  • Львівська область,
  • Одеська область,
  • Полтавська область,
  • Рівненська область,
  • Тернопільська область,
  • Харківська область,
  • Херсонська область,
  • Чернівецька область.

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МОЗ затвердило нові правила адаптивного карантину / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу