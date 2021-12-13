Такую информацию сообщил Виктор Ляшко 13 декабря. Это случилось во время брифинга Минздрава.
К теме Еще одна область вошла в оранжевую зону карантина
Две области выйдут из красной зоны
Показатели позволяют нам вывести из красного уровня эпидемической опасности еще две области – Винницкую и Хмельницкую,
– рассказал министр.
Глава министерства сообщил, что Минздрав уже сделал представление в Кабмин о созыве Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций для рассмотрения этого вопроса.
Кстати, по состоянию на 12 декабря, в оранжевой зоне находится 2 области – Донецкая и Закарпатская. Больше всего областей в желтой зоне. В частности речь идет о 13 регионах:
- Киев,
- Днепропетровская область,
- Ивано-Франковская область,
- Кировоградская область,
- Луганская область,
- Львовская область,
- Одесская область,
- Полтавская область,
- Ровненская область,
- Тернопольская область,
- Харьковская область,
- Херсонская область,
- Черновицкая область.
Минздрав утвердил новые правила адаптивного карантина / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала