Такую информацию сообщил Виктор Ляшко 13 декабря. Это случилось во время брифинга Минздрава.

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Две области выйдут из красной зоны

Показатели позволяют нам вывести из красного уровня эпидемической опасности еще две области – Винницкую и Хмельницкую,
– рассказал министр.

Глава министерства сообщил, что Минздрав уже сделал представление в Кабмин о созыве Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций для рассмотрения этого вопроса.

Кстати, по состоянию на 12 декабря, в оранжевой зоне находится 2 области – Донецкая и Закарпатская. Больше всего областей в желтой зоне. В частности речь идет о 13 регионах:

  • Киев,
  • Днепропетровская область,
  • Ивано-Франковская область,
  • Кировоградская область,
  • Луганская область,
  • Львовская область,
  • Одесская область,
  • Полтавская область,
  • Ровненская область,
  • Тернопольская область,
  • Харьковская область,
  • Херсонская область,
  • Черновицкая область.

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Минздрав утвердил новые правила адаптивного карантина / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала