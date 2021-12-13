Такую информацию сообщил Виктор Ляшко 13 декабря. Это случилось во время брифинга Минздрава.

К теме Еще одна область вошла в оранжевую зону карантина

Две области выйдут из красной зоны

Показатели позволяют нам вывести из красного уровня эпидемической опасности еще две области – Винницкую и Хмельницкую,

– рассказал министр.

Глава министерства сообщил, что Минздрав уже сделал представление в Кабмин о созыве Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций для рассмотрения этого вопроса.

Кстати, по состоянию на 12 декабря, в оранжевой зоне находится 2 области – Донецкая и Закарпатская. Больше всего областей в желтой зоне. В частности речь идет о 13 регионах:

Киев,

Днепропетровская область,

Ивано-Франковская область,

Кировоградская область,

Луганская область,

Львовская область,

Одесская область,

Полтавская область,

Ровненская область,

Тернопольская область,

Харьковская область,

Херсонская область,

Черновицкая область.



Минздрав утвердил новые правила адаптивного карантина / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала