Уже приняты соответствующие указы Минздрава и главного санитарного врача. Их обсудили на селекторном совещании у президента Владимира Зеленского.

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Премьер-министр Денис Шмигаль рассказал, что отдельно разработали противоэпидемические мероприятия во время проведения крупных массовых мероприятий.

Что прогнозируют на праздники

Эпидемическая ситуация в Украине в праздники должна быть стабильной. Об этом свидетельствуют прогнозы Совета национальной безопасности и обороны.

Новый штамм коронавируса "Омикрон" может появиться в Украине на этой неделе. Однако секретарь СНБО Алексей Данилов констатировал, что результаты первых исследований в странах, где он уже обнаружен, свидетельствуют о более легком течении болезни.

Какая ситуация с коронавирусом в Украине

За сутки 12 декабря коронавирусом заболели 4 073 человека. Это гораздо меньше, чем в предыдущие дни. Госпитализировали 1456 человек со средним или тяжелым течением COVID-19. К сожалению, умерли 188 пациентов, а выздоровели – 9 966 больных.

12 декабря прививку от коронавируса сделали 53 291 человек. Из них 16 551 человек – получил первую дозу, еще 36 740 человек – вторую.

Важно, что Украина выполнила требование Всемирной здравоохранения и вакцинировала 40% взрослых украинцев.

В настоящее время в красной зоне находится 10 областей, в оранжевой – 2, в желтой – 13 регионов.

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