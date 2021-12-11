Директор парка Александр Молодый рассказал, что таким образом деревья хотят уберечь от браконьеров. Они активизируются в преддверии зимних праздников.
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Защищают елки уже второй год подряд. Все потому, что только в 2019 году браконьеры украли 30 деревьев.
Конечно, у нас есть камеры, но это же не спасает, понимаете. Нам не интересно даже поймать того, кто уже срезал. Ну представьте себе, срежут эту секвойю. Да, мы будем видеть, а толку с того. Нам важно сохранить и защитить,
– заметил Молодый.
Директор добавил, что огораживают редкие хвойные деревья, которых около 20. Их в парк привозят не только со всей Украины, но и из других государств.
"Освободят" деревья в конце января.
Какой будет главная елка Львова
- Львовский горсовет сообщил, что уже 17 декабря на площади перед Оперным появится главная елка города.
- Накануне Дня Святого Николая состоится торжественное зажжение новогодних огоньков.
- В этом году во Львов главная елка приедет из села Оброшино. Высота красавицы составляет около 17 метров.
- Также к новогодне-рождественским праздникам город украсят разнообразными декорациями.
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