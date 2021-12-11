Директор парку Олександр Молодий розповів, що у такий спосіб дерева хочуть вберегти від браконьєрів. Вони активізуються напередодні зимових свят.

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Захищають ялинки вже другий рік поспіль. Усе тому, що лише у 2019 році браконьєри вкрали 30 дерев.

Звісно в нас є камери, але це ж не рятує, розумієте. Нам не цікаво навіть зловити того, хто вже зрізав. Ну уявіть собі, зріжуть цю секвою. Так, ми будемо бачити, а толку з того. Нам важливо зберегти й захистити,

– зауважив Молодий.

Директор додав, що обгороджують рідкісні хвойні дерева, яких є близько 20. Їх до парку привозять не лише з цілої України, але й з інших держав.

"Звільнять" дерева наприкінці січня.

Якою буде головна ялинка Львова

Львівська міськрада повідомила, що вже 17 грудня на площі перед Оперним з'явиться головна ялинка міста.

Напередодні Дня Святого Миколая відбудеться урочисте запалення новорічних вогників.

Цьогоріч до Львова головна ялинка приїде з села Оброшине. Висота красуні становить близько 17 метрів.

Також до новорічно-різдвяних свят місто прикрасять різноманітними декораціями.

Якою буде головна ялинка країни: дивіться відео