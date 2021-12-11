"От воров": во Львовском парке культуры елки огородили решеткой

Во львовском Парке культуры имени Богдана Хмельницкого в первые дни декабря хвойные деревья отгораживают каркасами. Их сделали из старых качелей.

Директор парка Александр Молодый рассказал, что таким образом деревья хотят уберечь от браконьеров. Они активизируются в преддверии зимних праздников.

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Защищают елки уже второй год подряд. Все потому, что только в 2019 году браконьеры украли 30 деревьев.

Конечно, у нас есть камеры, но это же не спасает, понимаете. Нам не интересно даже поймать того, кто уже срезал. Ну представьте себе, срежут эту секвойю. Да, мы будем видеть, а толку с того. Нам важно сохранить и защитить,

– заметил Молодый.

Директор добавил, что огораживают редкие хвойные деревья, которых около 20. Их в парк привозят не только со всей Украины, но и из других государств.

"Освободят" деревья в конце января.

Какой будет главная елка Львова

Львовский горсовет сообщил, что уже 17 декабря на площади перед Оперным появится главная елка города.

Накануне Дня Святого Николая состоится торжественное зажжение новогодних огоньков.

В этом году во Львов главная елка приедет из села Оброшино. Высота красавицы составляет около 17 метров.

Также к новогодне-рождественским праздникам город украсят разнообразными декорациями.

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