Парень погиб на месте: возле Буска водитель сбил 20-летнего пешехода

Ужасная авария произошла вечером 17 декабря в селе Купче Львовской области. Там водитель автомобиля насмерть сбил 20-летнего парня.

Авария произошла примерно в 19:00. О ней рассказали в департаменте по гражданской защите Львовской областной госадминистрации.

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Смертельное ДТП вблизи Буска

В селе Купче, которое принадлежит к Бускому ГТО, 17 декабря произошло ДТП. Там 34-летний местный житель, который находился за рулем автомобиля "ВАЗ-2106", наехал на 20-летнего пешехода.

К сожалению, в результате полученных травм парень погиб на месте аварии. Пока правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.

Другие аварии с пешеходами в Украине: недавние случаи

В Киеве, на Гарматной улице 17 декабря дальнобойщик переехал пенсионерку, которая бросилась под колеса грузовика. Медикам не удалось спасти женщину – она умерла.

В тот же день ДТП произошло и на столичной Шулявке. Под колесами авто Subaru оказалась девушка, которая перебегала дорогу в неустановленном месте. Потерпевшей удалось выжить, однако она находится в коме.

На трассе неподалеку от села Кошары в Одесской области вечером 16 декабря харьковчанин на большой скорости сбил перебегавшего дорогу пожилого пешехода. Мужчина умер на месте инцидента.

Текст сообщения департамента по вопросам гражданской защиты ЛОГА:

ДТП. 17 декабря, около 19:00, вблизи с. Купче (Буское ГТО) Золочевского района, водитель автомобиля "ВАЗ-2106", житель с. Купче 1987 года, совершил наезд на пешехода, жителя г. Буска 2001 года, который от полученных травм погиб на месте происшествия.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.