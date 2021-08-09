Пассажирский автобус попал в жуткое ДТП на Львовщине: 6 человек попали в больницу
Источник:полиция Львовщины
В Каменка-Бугская 9 августа произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. В результате столкновения травмировались 6 человек, среди которых 5 пассажиров "Эталон".
Авария произошла на улице Драгоманова. Правоохранители устанавливают все обстоятельства столкновения.
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Водитель Mazda вылетел на встречку
- Примерно в 7:20 водитель автомобиля Mazda, 44-летний львовянин, не справился с управлением, двигаясь по улице Драгоманова.
- Он выехал на встречную полосу и столкнулся с пассажирским автобусом "Эталон" сообщением Стриганка – Львов.
- За рулем находился 40-летний житель одного из сел Львовского района.
- Mazda разбило вдребезги, однако "Эталон" существенных повреждений не получил.
- В результате аварии пострадали 6 человек – водитель легковушки и 5 пассажиров автобуса в возрасте от 37 до 68 лет.
- Все они попали в больницу. Сейчас медики уточняют диагнозы пострадавших.
Mazda столкнулся с пассажирским автобусом / Фото полиции Львовщины
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Виновнику ДТП грозит уголовная ответственность
Вскоре правоохранители откроют уголовное производство за "нарушение правил безопасности дорожного движения". Максимальное наказание, которое грозит виновнику ДТП, – до 3 лет ограничения свободы с лишением права управлять автомобилем на тот же срок.
Сейчас правоохранители пытаются установить все причины и обстоятельства аварии.
В результате ДТП пострадали 6 человек / Фото полиции Львовщины