Пассажирский автобус попал в жуткое ДТП на Львовщине: 6 человек попали в больницу

В Каменка-Бугская 9 августа произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. В результате столкновения травмировались 6 человек, среди которых 5 пассажиров "Эталон".

Авария произошла на улице Драгоманова. Правоохранители устанавливают все обстоятельства столкновения.

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Водитель Mazda вылетел на встречку

Примерно в 7:20 водитель автомобиля Mazda, 44-летний львовянин, не справился с управлением, двигаясь по улице Драгоманова.

Он выехал на встречную полосу и столкнулся с пассажирским автобусом "Эталон" сообщением Стриганка – Львов.

За рулем находился 40-летний житель одного из сел Львовского района.

Mazda разбило вдребезги, однако "Эталон" существенных повреждений не получил.

В результате аварии пострадали 6 человек – водитель легковушки и 5 пассажиров автобуса в возрасте от 37 до 68 лет.

Все они попали в больницу. Сейчас медики уточняют диагнозы пострадавших.



Mazda столкнулся с пассажирским автобусом / Фото полиции Львовщины

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Виновнику ДТП грозит уголовная ответственность

Вскоре правоохранители откроют уголовное производство за "нарушение правил безопасности дорожного движения". Максимальное наказание, которое грозит виновнику ДТП, – до 3 лет ограничения свободы с лишением права управлять автомобилем на тот же срок.

Сейчас правоохранители пытаются установить все причины и обстоятельства аварии.



В результате ДТП пострадали 6 человек / Фото полиции Львовщины