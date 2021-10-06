Печальный рекорд в "Охматдете": во Львове госпитализировали 50 больных COVID-19 детей

6 октября 2021 , 13:28
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Источник:

24 канал

В областной детской больнице "Охматдет" от коронавируса лечится более 50 детей. Их количество постоянно растет.

Медики отмечают, что новый штамм поражает не только взрослых, но и детей. Болеют даже новорожденные дети, матери которых были инфицированы коронавирусом.

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Какие симптомы наблюдают у детей

Заместитель главного врача по медицинской части "Охматдет" Елена Березовская назвала основные симптомы, которые наблюдают у детей. Говорится о:

  • повышении температуры тела до 39 градусов;
  • желудочно-кишечных расстройствах;
  • расстройстве дыхания;
  • синдроме интоксикации.

Она отметила, что дети, которые сейчас лечатся от коронавируса во львовском "Охматдете", преимущественно в состоянии приближенном к средней тяжести. Некоторые дышат кислородом через маску.

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Коронавирус во Львове: важно

  • Львов находится в желтой зоне карантина. Однако ежедневно увеличивается количество новых случаев болезни.
  • За 5 октября во Львовской области обнаружили примерно 650 новых случаев болезни.
  • По состоянию на 6 октября, во львовских больницах лечится более 400 COVID-пациентов. Некоторых приходится класть прямо в коридорах.
Автор: Тетяна Сукач