Печальный рекорд в "Охматдете": во Львове госпитализировали 50 больных COVID-19 детей

В областной детской больнице "Охматдет" от коронавируса лечится более 50 детей. Их количество постоянно растет.

Медики отмечают, что новый штамм поражает не только взрослых, но и детей. Болеют даже новорожденные дети, матери которых были инфицированы коронавирусом.

К теме Дельту трудно диагностировать: на Львовщине растет количество госпитализированных с COVID-19

Какие симптомы наблюдают у детей

Заместитель главного врача по медицинской части "Охматдет" Елена Березовская назвала основные симптомы, которые наблюдают у детей. Говорится о:

повышении температуры тела до 39 градусов;

желудочно-кишечных расстройствах;

расстройстве дыхания;

синдроме интоксикации.

Она отметила, что дети, которые сейчас лечатся от коронавируса во львовском "Охматдете", преимущественно в состоянии приближенном к средней тяжести. Некоторые дышат кислородом через маску.

Во Львове критическая ситуация с COVID-19: смотрите видео

Коронавирус во Львове: важно