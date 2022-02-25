Пока пластуны и волонтеры координируют все процессы, община может помочь провизией украинской армии в пунктах приема по всему Львове.

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По этой ссылке постоянно обновляют список необходимой провизии, медикаментов и продуктов на нужды военных. Потребности напрямую от военных приходят постоянно и точечно по запросам, поэтому всю актуальную информацию просят отслеживать. По возможности – просят все приносить в коробках.

Сбор провизии происходит по адресам:

Сиховский район

Хоткевича 16а, с 10:00 до 20:00, 067 668 33 98;

проспект Красной Калины 66, круглосуточно;

Коллегиум УКУ (желтый), Козельницька 2а, с 10:00 до 18:00 (2й этаж, крыло слева).

Лычаковский район

Коциловского 16, с 10:00 до 20:00, 068 839 82 86;

Костя Левицкого 67, круглосуточно;

Пасечная 83 (помещение под церковью), с 9:00 до 20:00.

Шевченковский район

Липинского 11, круглосуточно;

Величковского 58, с 10:00 до 21:00 (Рясне-2).

Галицкий район

Шептицких, 16 (слева), с 7:00 до 22: 00, 093 002 41 71;

Ференца Листа 1, круглосуточно.

Железнодорожный район

Ивана Выговского 34, круглосуточно, 073 482 79 73

Франковский район

Генерала Чупринки 85, круглосуточно.

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Когда отправят провизию

Все собранные медикаменты, продовольствие и теплые вещи собираются, сортируются и упаковываются в главном штабе по адресу улица Шептицких, 16. Уже за 1 день удалось отправить полную машину с провизией волонтерам, которые везут ее на восток. Следующую отправляем в лучшем случае 26 февраля, в худшем – 27 февраля, в зависимости от ситуации.

Куда все это передают

Конкретные бригады и места не называют в целях безопасности. Территориальное назначение – Авдеевка, Пески и весь Донецкий фронт. Ежедневно на страницах "Пласт Львов" организация делает фото-отчет работы штаба и результаты сбора провизии.

Справка. Главный координатор по сбору провизии (если нужно забрать что-то тяжелое или помочь с перечнем потребностей) – @Dorosh_Andriian (в телеграмме), 093 002 41 71.