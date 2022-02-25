Поки пластуни та волонтери координують всі процеси, громада можете допомогти провізією української армії у пунктах прийому по всьому Львові.

Зверніть увагу В Україні набирають кіберволонтерів – вже є багато активістів​

За цим посиланням постійно оновлюють список необхідної провізії, медикаментів та харчів на потреби військових. Потреби напряму від військових приходять постійно і точково за запитами, тому всю актуальну інформацію просять відстежувати. За можливості – п росять все приносити в коробках.

Збір провізії відбувається за адресами:

Сихівський район

Хоткевича 16а, з 10:00 до 20:00, 067 668 33 98;

проспект Червоної калини 66, цілодобово;

Колегіум УКУ (жовтий), Козельницька 2а, з 10:00 до 18:00 (2й поверх, крило зліва).

Личаківський район

Коциловського 16, з 10:00 до 20:00, 068 839 82 86;

Костя Левицького 67, цілодобово;

Пасічна 83 (приміщення під церквою), з 9:00 до 20:00.

Шевченківський район

Липинського 11, цілодобово;

Величковського 58, з 10:00 до 21:00 (Рясне-2).

Галицький район

Шептицьких, 16 (двері ліворуч), з 7:00 до 22:00, 093 002 41 71;

Ференца Ліста 1, цілодобово.

Залізничний район

Івана Виговського 34, цілодобово, 073 482 79 73

Франківський район

Генерала Чупринки 85, цілодобово.

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Коли відправлять провізію

Усі зібрані медикаменти, харчі та теплі речі збираються, сортуються та пакуються в головному штабі за адресою вулиця Шептицьких, 16. Вже за 1 день вдалося відправити повну машину з провізією волонтерам, які везуть її на схід. Наступну відправляємо в кращому випадку 26 лютого, у гіршому – 27 лютого, залежно від ситуації.

Куди все це передають

Конкретні бригади та місця не називають у цілях безпеки. Територіальне призначення – Авдіївка, Піски та весь донецький фронт. Щодня на сторінках "Пласт Львів" організація робить фото-звіт роботи штабу та результати збору провізії.

Довідка. Головний координатор по збору провізії (якщо потрібно забрати щось важке, або допомогти з переліком потреб) – @Dorosh_Andriian (у телеграмі), 093 002 41 71.