Всего на Львовщине проживают почти 308 тысяч таких должников. Однако газ отключат не всем – за просрочку оплаты до 10 дней не будут наказывать.

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"Львовгазсбыт" начинает антидолговой кампанию

В "Львовгазсбыте" рассказали, что задолженность бытовых пользователей продолжает расти. В начале сентября она составляла 1 миллион 736 тысяч гривен. Поэтому поставщик объявил, что в области начинается антидолговая кампания по инициированию отключения газа крупным должникам.

В конце августа вступили в силу изменения в законодательство, которые отменили запрет на ограничение предоставления коммунальных услуг украинцам, если у них есть задолженность. "Карантинное" ограничение теперь касается только населенных пунктов в красной зоне.

В "Львовгазсбыте" отметили, что процедура отключения газоснабжения должникам прописана в "Правилах поставки природного газа". Согласно документу, если потребитель не оплатил за потребленный газ в течение 10 дней после срока, указанного в договоре (т.е. после 25 числа), ему могут прекратить его поставлять.

Конечно, никого из должников за просроченную на 10 дней оплату за газ не отключают. А вот при задолженности более 2 месяцев уже есть риск остаться без газа. Таких потребителей клиентов компании почти 308 тысяч,

– отметил директор ООО "Львовгазсбыта" Павел Майк.

В период карантина и запрета правительства отключать газ должникам компания возвращала долги через суд. Всего с начала 2021 года пользователи получили более 70 тысяч сообщений с предупреждением о передаче дела в суд в случае неуплаты за газ.

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Кому выключат газ

Сейчас компания начинает процесс отключения должников. Клиентов, которые имеют большую задолженность или просроченный платеж более чем на 2 месяца, уже внесли в очереди на отключение газоснабжения.

"Компания составила списки крупнейших должников и в первые дни сентября направила более 4250 сообщений о прекращении газопотребления и необходимости погашения просроченной задолженности", – добавил Майк.

Оператору газораспределительной механизма передали поручение на прекращение газоснабжения в домах 2630 должников.

Заметьте! В "Львовгазсбыте" напомнили, что бытовые клиенты могут спланировать свои расходы на зиму, подключив тариф "Твой газ – равномерный платеж". Он поможет избежать долгов в отопительный период, пользователь будет платить ежемесячно фиксированную сумму. Изменить тариф можно до 30 сентября.