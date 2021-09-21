Загалом на Львівщині проживають майже 308 тисяч таких боржників. Однак газ вимикатимуть не всім – за протермінування оплати до 10 днів не каратимуть.

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"Львівгаз збут" розпочинає антиборгову кампанію

У "Львівгаз збуті" розповіли, що борги побутових користувачів продовжують зростати. На початку вересня заборгованість становила 1 мільйон 736 тисяч гривень. Тому постачальник оголосив, що в області розпочнеться антиборгова кампанія з ініціювання відключення газу великим боржникам.

У кінці серпня набули чинності зміни до законодавства, які скасували заборону на обмеження надання комунальних послуг українцям, якщо в них є заборгованість. "Карантинне" обмеження тепер стосується лише населених пунктів у червоній зоні.

У "Львівгаз збуті" зазначили, що процедура відключення газопостачання боржникам прописана в "Правилах постачання природного газу". Згідно з документом, якщо споживач не оплатив за спожитий газ протягом 10 днів після терміну, визначеного в договорі (тобто після 25 числа), йому можуть припинити його постачати.

Звичайно, нікого з боржників за прострочену на 10 днів оплату за газ не відключають. А от при заборгованості понад 2 місяці вже є ризик лишитись без газу. Таких споживачів серед клієнтів компанії майже 308 тисяч,

– зауважив директор ТОВ "Львівгаз збут" Павло Майк.

У період карану та заборони уряду відключати газ боржникам компанія повертала борги через суд. Загалом від початку 2021 року користувачі отримали понад 70 тисяч повідомлень з попередженням про передачу справи до суду у разі несплати боргу.

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Кому вимикатимуть газ

Зараз компанія розпочинає процес відключення боржників. Клієнтів, які мають велику заборгованість або прострочений платіж на понад 2 місяці, вже внесли до черги на відключення газопостачання.

"Компанія склала списки найбільших боржників та у перші дні вересня надіслала понад 4250 повідомлень про припинення газоспоживання та необхідність погашення простроченої заборгованості", – додав Майк.

Оператору Газорозподільчого механізму передали доручення на припинення газопостачання в помешканнях 2630 боржників.

Зауважте! У "Львівгаз збуті" нагадали, що побутові клієнти можуть спланувати свої витрати на зиму, підключивши тариф "Твій газ Рівномірний платіж". Він допоможе уникнути боргів в опалювальний період, адже користувач сплачуватиме щомісяця фіксовану суму за газ. Змінити тариф можна до 30 вересня.