Со слезами на глазах: подозреваемая в совершении теракта во Львове попросила прощения в суде

Подозреваемая в подрыве в центре Львова попросила прощения и выразила соболезнования всем, кто пострадал в результате теракта ночью в воскресенье, 22 февраля.

Об этом сообщает "Говорить Великий Львів".

Что происходит в суде?

Галицкий суд Львова в понедельник, 23 февраля, избирает меру пресечения для 33-летней жительницы Костополя Ровенской области, которую подозревают в совершении теракта во Львове, в результате которого есть жертва и много пострадавших.

Во время судебного заседания женщина расплакалась, а также выразила соболезнования семье погибшей и пострадавшим и заявила, что не знала, что было в пакете, который она оставила в мусорном контейнере на улице Данилишина.

