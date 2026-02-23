Со слезами на глазах: подозреваемая в совершении теракта во Львове попросила прощения в суде
Подозреваемая в подрыве в центре Львова попросила прощения и выразила соболезнования всем, кто пострадал в результате теракта ночью в воскресенье, 22 февраля.
Об этом сообщает "Говорить Великий Львів".
Что происходит в суде?
Галицкий суд Львова в понедельник, 23 февраля, избирает меру пресечения для 33-летней жительницы Костополя Ровенской области, которую подозревают в совершении теракта во Львове, в результате которого есть жертва и много пострадавших.
Во время судебного заседания женщина расплакалась, а также выразила соболезнования семье погибшей и пострадавшим и заявила, что не знала, что было в пакете, который она оставила в мусорном контейнере на улице Данилишина.
Ирина Саветина плачет в суде: смотрите видео