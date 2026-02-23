Укр Рус
23 февраля, 16:27
Обновлено - 16:59, 23 февраля

Под стражей и без залога: подозреваемой в совершении теракта во Львове избрали строжайшую предупреждение

Диана Подзигун
Основні тези
  • 33-летнюю жительницу Ровенской области, подозреваемую в теракте во Львове, будут держать под стражей 60 суток без права внесения залога.
  • Женщину обвиняют в террористическом акте, повлекшем гибель человека, и незаконном обращении с оружием, и ей грозит пожизненное заключение.

Днем 23 февраля Галицкий районный суд Львова избрал меру пресечения для женщины, которая совершила теракт во Львове. 33-летняя жительница Ровенской области будет под стражей 60 суток без права внесения залога.

Об этом сообщают в Львовской областной прокуратуре.

Какую меру пресечения избрали для злоумышленницы?

В понедельник, 23 февраля, Галицкий районный суд Львова избрал меру пресечения для 33-летней жительницы Ровенской области, которую подозревают в совершении смертельного теракта в центре Львова.

Женщину будут держать под стражей 60 суток без права внесения залога – до 22 апреля 2026 года.

Досудебное расследование проводит Служба безопасности Украины. Злоумышленнице инкриминируют террористический акт, повлекший гибель человека, а также незаконное обращение с оружием и взрывчатыми веществами. За такие статьи предусмотрено пожизненное заключение.

На судебном заседании прокурор и следователь просили для женщины меру пресечения в виде ареста без возможности внесения залога, и после совещательной комнаты суд их ходатайство удовлетворил.

Важно! Правоохранителям совместно с пограничниками 7 пограничного Карпатского отряда удалось задержать подозреваемую в совершении теракта в контролируемом пограничном районе города Старый Самбор. Во время первых допросов она призналась, что за выполнение теракта россияне предложили ей 60 000 гривен вознаграждения.

Какие подробности теракта во Львове сейчас известны?

  • В ночь на 22 февраля Нацполиция получила ложный вызов о якобы проникновении в магазин на улице Данилишина. По прибытии правоохранителей на место происшествия прогремел взрыв, а затем еще один.

  • В результате инцидента погибла 23-летняя сотрудница полиции – Виктория Шпилька, еще 25 человек пострадали. Трое находятся в сверхтяжелом состоянии.

  • Исполнители теракта во Львове были завербованы через Telegram. По словам Зеленского, организация теракта имеет российское происхождение.