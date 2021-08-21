Василий Островский служил в 24-й отдельной механизированной бригаде имени короля Даниила. Его похоронят в воскресенье, 22 августа.

К теме Вражеский снайпер убил на Донбассе украинского защитника из Львова

Во Львове попрощались с погибшим украинским защитником

Львовянин Василий Островский 19 августа погиб от пули снайпера на Донбассе. В гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла 21 августа состоялось прощание с Героем. От общины города к общей молитве присоединился мэр Львова Андрей Садовый.

Он служил в 24-й отдельной механизированной бригаде имени короля Даниила. С 2015 года работал в Муниципальной страже Львова. Оккупант безжалостно отнимает у нас лучших. Искренние соболезнования семье и друзьям. Светлая память,

– отметил мэр.

Воина похоронят в воскресенье, 22 августа, в Сороках Львовских, откуда он родом.

Заметьте! Василий Островский был командиром мотопехотного отделения 24-й бригады. Друзья и собратья вспоминают его как положительного человека и надежного бойца. Вражеский снайпер убил Островского вблизи села Новоалександровка на Луганщине. Тогда украинский защитник был на боевом дежурстве. У погибшего остался малолетний сын.



Во Львове попрощались с Василием Островским / Фото ЛГС



Прощание состоялось в храме Петра и Павла / Фото ЛГС



Украинского бойца убил снайпер на Донбассе / Фото ЛГС



Львовянина похоронят 22 августа / Фото ЛГС