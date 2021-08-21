Василий Островский служил в 24-й отдельной механизированной бригаде имени короля Даниила. Его похоронят в воскресенье, 22 августа.
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Во Львове попрощались с погибшим украинским защитником
Львовянин Василий Островский 19 августа погиб от пули снайпера на Донбассе. В гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла 21 августа состоялось прощание с Героем. От общины города к общей молитве присоединился мэр Львова Андрей Садовый.
Он служил в 24-й отдельной механизированной бригаде имени короля Даниила. С 2015 года работал в Муниципальной страже Львова. Оккупант безжалостно отнимает у нас лучших. Искренние соболезнования семье и друзьям. Светлая память,
– отметил мэр.
Воина похоронят в воскресенье, 22 августа, в Сороках Львовских, откуда он родом.
Во Львове попрощались с Василием Островским / Фото ЛГС
Прощание состоялось в храме Петра и Павла / Фото ЛГС
Украинского бойца убил снайпер на Донбассе / Фото ЛГС
Львовянина похоронят 22 августа / Фото ЛГС