Загинув від кулі окупанта: у Львові попрощались з Василем Островським

Василь Островський служив у 24-й окремій механізованій бригаді імені короля Данила. Його поховають у неділю, 22 серпня.
До теми Ворожий снайпер вбив на Донбасі українського захисника зі Львова
У Львові попрощались із загиблим українським захисником
Львів'янин Василь Островський 19 серпня загинув від кулі снайпера на Донбасі. у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла 21 серпня відбулось прощання з Героєм. Від громади міста до спільної молитви долучився міський голова Львова Андрій Садовий.
Він служив у 24-й окремій механізованій бригаді імені короля Данила. З 2015 працював у Муніципальній варті Львова. Окупант безжально забирає в нас найкращих. Щирі співчуття родині та друзям. Світла пам'ять,
– зазначив мер.
Воїна поховають у неділю, 22 серпня, у Сороках Львівських, звідки він родом.
У Львові попрощались з Василем Островським / Фото ЛМР
Прощання відбулось в храмі Петра і Павла / Фото ЛМР
Українського бійця вбив снайпер на Донбасі / Фото ЛМР
Львів'янина поховають 22 серпня / Фото ЛМР