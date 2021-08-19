Армійці упевнені, діяли російські снайпери, які приїхали на окуповану територію з метою провокацій напередодні Дня Незалежності.

До теми Ворожий снайпер вбив на Донбасі українського захисника зі Львова

До захисників Новоолександрівки лише в засобах захисту. Бронежилет та каска тут обов'язкові, але й вони не завжди рятують. Зранку 19 серпня це побачили захисники Новоолександрівки.

Деталі загибелі українського захисника

Боєць Володимир разом з побратимом чергував на посту коли тишу порушили постріли. Спостерігали з тепловізора за противником, аби не ліз в сторону українських позицій. "Коли напарник пішов дивитися, з бійниці спостерігали. І було 2 вистріли. Після другого вистрілу було ураження на смерть, – пригадав Володимир.

Він подивився, але снайпер уже був напоготові,

– розповів військовослужбовець Збройних сил України Віталій.

Почувши це, бойовий медик Дмитро, побіг на позицію. Він зазначив, що до останнього вірив, що зможе допомогти. Проте дарма. Побратими не помилилися. "Без ознак життя була людина і характер поранення такий, що повністю центральна нервова система була зруйнована", – пояснив медик.

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Островського вбили навчені фахівці з Росії

Вояки упевнені, що діяли російські снайпери. Вони прибули на окуповану територію для загострення ситуації напередодні Дня Незалежності. Військовослужбовець Віталій пояснив, що був 1 точний вистріл, просто в голову і нікуди інакше. "Приїхали навчені фахівці, які чекали, вичікували моменту", – додав він.

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Що відомо про загиблого Василя Островського

Побратими не можуть оговтатися від пережитого. За їхніми словами, старший солдат Василь Островський прийшов до підрозділу у 2019 році вже досвідченим військовим. Пекло війни пережив на початку бойових дій під час мобілізації. За кілька років знову повернувся до війська.

Професію свою знав, виконував на відмінно. Поради давав. Старався виконувати їх. Підказував, що можна робити, що не можна,

– зауважив військовий Петро.

Як розповів побратим загиблого Ігор, нових у підрозділі людей Островський навчав як поводитись зі зброєю, зокрема, кулеметами. У Василя Островського залишилася цивільна дружина та батьки. Поховають героя на Львівщині.