Полиция задержала подозреваемого в нападении на генконсульство России во Львове
29 декабря 2021 , 19:23Читати новину українською
Источник:24 канал
В МВД заявили, что задержали мужчину, напавшего на консульство России во Львове. Инцидент произошел еще в ночь на 24 декабря.
Подозреваемый бросил в ограждение представительства "коктейль Молотова". Об этом заявил глава МВД Денис Монастырский.
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Из последних провокаций, это бутылка с зажигательной смесью, которую бросили в российское консульство в городе Львов. Недавно было задержано лицо, совершившее это преступление,
– заявил министр.
Правоохранители проводят соответствующие следственные действия с задержанными, а также людьми, которые могут быть заказчиками нападения.
Что известно о нападении
- Ночью 24 декабря в Генеральное консульство России во Львове бросили зажигательную смесь. Пострадавших в результате инцидента не было. Правоохранители утверждали, что убытков также не нанесли. Уголовное производство возбудили за хулиганство.
- В то же время Россия отреагировала на нападение. Временного поверенного в делах Украины Василия Покотила вызвали в российское Министерство иностранных дел. Ему выражали решительный протест из-за инцидента возле генконсульства России во Львове.
- Также В МИД России захотели, чтобы Украина выполняла международные обязательства по обеспечению безопасности российских дипломатических и консульских представительств.