Потерялся кошачий мэр Лева Левчик: мог напугаться взрыва
Источник:фейсбук Андрея Садового
Потерялся кот Левчик, который почти год живет в горсовете Львова. Вероятно, он испугался взрыва, прогремевшего во время антитеррористических учений в Ратуше.
Животное занимает должность кошачьего мэра Львова. Об исчезновении Левчика написал глава города Андрей Садовой, пообещав подарок тому, кто найдет кота.
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Просят распространять информацию
Также он попросил сообщить всех, кто видел или знает, где находится Левчик. Это можно сделать, позвонив на номер +380 322 975 905 или написать на фейсбук Андрея Садового .
Тому, кто найдет кошачьего мэра, обещают хорошее вознаграждение. Также мэр Львова попросил распространить эту информацию.
Что известно о кошачьем мэре
О том, что Левчик будет жить в горсовете, сообщили еще 15 сентября 2020 года. Накануне он не смог самостоятельно слезть с дерева неподалеку от балкона Андрея Садового.
Ему помогли забраться в горсовет по палке. Сначала искали владельцев, однако это не удалось. Имя четвероногих выбрали вместе с львовянами.
После этого Левчик завел свои соцсети. Он приветствует львовян с праздниками в инстаграме и заставляет улыбаться в тиктоке. Кроме этого, один из тех, кто принимает официальные делегации.
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Трудовые будни кошачьего мэра Львова / Фото из инстаграма lvivcitycat
Читайте полный текст сообщения Андрея Садового:
Друзья, потерялся наш кот Левчик.
Возможно, он испугался взрыва, который прогремел сегодня во время антитеррористических учений в городском совете.
Если кто-то видел, или знает где он, звоните +380 322 975 905
Или пишите сюда.
Тому кто найдет, обещаем хороший подарок!)
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