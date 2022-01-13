Правоохранители искали взрывчатку во всех гипермаркетах Metro во Львове
Источник:"Варта 1"
Аноним 13 января сообщил о минировании двух гипермаркетов Metro во Львове. Там работали правоохранители и взрывотехники.
Посетителей и работников гипермаркетов эвакуировали. Работы длились около 3 часов.
К теме Почти 34 тысячи человек эвакуировали из львовских школ из-за сообщения о минировании
Аноним сообщил о минировании обоих Metro
Приблизительно в 14:20 правоохранителям поступило сообщение о минировании гипермаркета Metro по улице Городоцкой, 300. На место происшествия немедленно выехали правоохранители, взрывотехники, кинологи и сотрудники других служб полиции.
Из гипермаркета были эвакуированы посетители и работники. Правоохранители обследовали помещения и близлежащие территории, чтобы найти вероятную взрывчатку. Также они пытаются установить личность анонима, который предоставил сообщение о минировании.
Кроме того, сообщение о минировании поступило и касательно гипермаркета Metro на улице Джорджа Вашингтона, 8. Там также работали соответствующие службы.
По информации пресс-службы Львовского горсовета, специалисты завершили обследование в 17:00. Взрывное устройство не нашли. Из помещений гипермаркетов в целом эвакуировали 440 человек.Примите во внимание! В Украине ужесточили ответственность за фейковые минирования. Нарушителю грозит наказание – от 2 до 6 лет в тюрьме.
Во Львове "заминировали" гипермаркеты Metro / "Варта 1"
Коротко о последних "минированиях" в Украине
- Правоохранителям 12 января поступило 9 фейковых сообщений о минированиях из разных городов Украины. В общей сложности взрывчатку якобы заложили на 600 объектах.
- В международных аэропортах "Киев" и "Борисполь" 12 января провели срочную эвакуацию из-за анонимного сообщения о минировании.
- Несколько станций метро тоже якобы заминировали. На время поисков взрывчатки их закрыли.
- Также в тот день поступило сообщение о минировании главной елки в Одессе.
- В Черкассах 13 января взрывчатку якобы заложили во всех ТРЦ города.
- Кроме того, правоохранители Кривого Рога также проверяли вероятное минирование нескольких торговых центров. Об угрозе взрыва им сообщили "воины Аллаха".