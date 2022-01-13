Правоохранители искали взрывчатку во всех гипермаркетах Metro во Львове

13 января 2022 , 17:17
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Источник:

"Варта 1"

Аноним 13 января сообщил о минировании двух гипермаркетов Metro во Львове. Там работали правоохранители и взрывотехники.

Посетителей и работников гипермаркетов эвакуировали. Работы длились около 3 часов.

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Аноним сообщил о минировании обоих Metro

Приблизительно в 14:20 правоохранителям поступило сообщение о минировании гипермаркета Metro по улице Городоцкой, 300. На место происшествия немедленно выехали правоохранители, взрывотехники, кинологи и сотрудники других служб полиции.

Из гипермаркета были эвакуированы посетители и работники. Правоохранители обследовали помещения и близлежащие территории, чтобы найти вероятную взрывчатку. Также они пытаются установить личность анонима, который предоставил сообщение о минировании.

Кроме того, сообщение о минировании поступило и касательно гипермаркета Metro на улице Джорджа Вашингтона, 8. Там также работали соответствующие службы.

По информации пресс-службы Львовского горсовета, специалисты завершили обследование в 17:00. Взрывное устройство не нашли. Из помещений гипермаркетов в целом эвакуировали 440 человек.

Примите во внимание! В Украине ужесточили ответственность за фейковые минирования. Нарушителю грозит наказание – от 2 до 6 лет в тюрьме.

Во Львове "заминировали" гипермаркеты Metro / "Варта 1"

Коротко о последних "минированиях" в Украине 

  • Правоохранителям 12 января поступило 9 фейковых сообщений о минированиях из разных городов Украины. В общей сложности взрывчатку якобы заложили на 600 объектах.
  • В международных аэропортах "Киев" и "Борисполь" 12 января провели срочную эвакуацию из-за анонимного сообщения о минировании.
  • Несколько станций метро тоже якобы заминировали. На время поисков взрывчатки их закрыли.
  • Также в тот день поступило сообщение о минировании главной елки в Одессе.
  • В Черкассах 13 января взрывчатку якобы заложили во всех ТРЦ города.
  • Кроме того, правоохранители Кривого Рога также проверяли вероятное минирование нескольких торговых центров. Об угрозе взрыва им сообщили "воины Аллаха".
Автор: Ольга Котів