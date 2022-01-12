В подземке уже начали проверку. Пассажиров пообещали известить о возобновлении нормальной работы метро после ее окончания.

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В Киеве "заминировали" станции метро "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого":

Текст публикации Киевского метрополитена:

Внимание! Станции "Площадь Льва Толстого", "Дворец спорта" и пересадочный узел закрыты для входа и выхода пассажиров. Пришел анонимный звонок о минировании! Информация об открытии станции будет опубликована сразу после завершения проверки.