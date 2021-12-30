Предлагал откупиться от службы: наказали медика львовской воинской части

Во Львове суд приговорил медика одной из местных военных частей Нацгвардии. Его поймали на получении взятки.

Следователи установили, что он брал деньги от призывника, чтобы освободить от службы. Теперь он только заплатит за это штраф.

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В чем его подозревали

По данным правоохранителей, 41-летний начальнику медицинского пункта воинской части во Львове требовал большую взятку. Офицер Андрей Черкасов был пойман на получении 2 тысяч долларов от призывника. Штраф, который он будет платить, чуть больше – 68 тысяч гривен.

Мужчина работает в военной части Нацгвардии по улице Княгини Ольги. Призывник из Яворивского района получил предложение "повлиять" на призывную комиссию, чтобы его освободили от службы.

Задержание мужчины, который требовал взятку / Фото Военной прокуратуры

Деньги за эти услуги Черкас планировал передать через начальника автомобильной службы воинской части. С призывником они встретились возле воинской части и вместе сели в машину. Однако в этот момент пришли следователи ГБР.

Во время судебного разбирательства подозреваемый медик полностью признал свою вину. Кроме того, в ходе расследования он заключил соглашение с прокурором о признании виновности. Именно поэтому избранное наказание не слишком жестокое.

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