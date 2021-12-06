Пригородная маршрутка не разминулась с легковушкой на зимней трассе возле Львова

В Пустомытовском районе Львовщины 6 декабря произошло ДТП – пригородный автобус столкнулся с легковушкой. Сейчас на месте аварии работают правоохранители.

В результате столкновения маршрутка вылетела в кювет. Были ли в салоне пассажиры, пока неизвестно.

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Пригородная маршрутка попала в ДТП

Авария случилась на трассе Львов – Мукачево, в селе Ковяри Пустомытовского района. Там столкнулись автомобиль Renault Logan и пригородная маршрутка №133, которая курсирует из Львова.

В результате аварии движение по этому участку трассы осложнилось. Водителей призывают по возможности выбирать другой путь при планировании поездки.

Автобус после столкновения вылетел в кювет. Сейчас информацию о пострадавших уточняют. По словам очевидцев, аварию вызвал именно водитель маршрутки.

Пригородная маршрутка попала в ДТП / Фото "Варта 1"

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Коротко о последних ДТП на Львовщине

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Вблизи Львова 29 ноября столкнулись 2 грузовика. Товар одной из них рассыпался по дороге.

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Автобус з'їхав у кювет / Фото "Варта 1"

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