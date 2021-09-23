Пропавшего на Львовщине грибника нашли мертвым в лесу

На Самборщине 18 сентября пропал 73-летний местный житель. Он пошел в лес за грибами и не вернулся. Через 4 дня мужчину нашли мертвым.

Мужчина не выходил на связь с родными, поэтому они обратились в полицию. Грибника искали правоохранители и волонтеры.

Актуально Пошли в школу и исчезли: в Днепре разыскивают 2 девочек – особые приметы

Грибника нашли мертвым в лесу

В полиции Львовщины рассказали, что 18 сентября 73-летний житель села Надыбы Владимир Головчак пошел в местный лес по грибы и не вернулся домой. Родственники мужчины сообщили в полицию о его исчезновении. К поискам грибника присоединились полицейские и все неравнодушные.

На четвертый день мужчину нашли мертвым в лесу вблизи села Соседовичи – примерно в 5 километрах от дома. Предварительно известно, что на его теле не обнаружили признаков насильственной смерти. Тело грибника направили на экспертизу, которая и установит точную причину его смерти.

Коротко о последних исчезновениях в Украине