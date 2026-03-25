Псевдосбор на лечение СМА: львовянину Гусакову изменили подозрение

Во Львове Гусакову, которого подозревают в мошенническом сборе средств якобы на лечение СМА, изменили подозрение. Количество пострадавших возросло почти втрое, а сумма убытков – до 2 миллионов гривен.

Правоохранители также решают вопрос об избрании ему меры пресечения. Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

Что известно о новых деталях дела?

По данным следствия, по возвращении из Италии, где Гусаков находился на лечении, подозреваемому вручили новое подозрение. В то же время правовая квалификация его действий не изменилась.

В ходе расследования существенно возросло количество пострадавших – с 34 до 96 человек. Также увеличилась и сумма нанесенного ущерба: с 1,3 миллиона гривен до 2 миллионов гривен.

Следствие установило, что мужчина организовал в социальных сетях и телеграмм-каналах кампанию по сбору средств, заявляя о якобы срочной потребности в дорогостоящем препарате для лечения спинальной мышечной атрофии.