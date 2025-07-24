Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Нацполицию и Офис Генпрокурора. Назарию Гусакову о подозрении по делу о мошенничестве на благотворительных сборах.

Читайте также Я не скрываюсь от следствия, – Назарий Гусаков объяснил, почему уехал в Италию

Пользовался доверием украинцев

По данным следствия, он, имея официальное бесплатное обеспечение препаратом для лечения спинальной мышечной атрофии в рамках городской программы, продолжал сбор средств якобы на приобретение этого же препарата. Для этого использовал поддержку публичных лиц и размещал призывы в соцсетях.

В результате таких действий в 2023 – 2024 годах он завладел средствами граждан на сумму более 1,3 миллиона гривен. Подозрение объявили заочно, ведь фигурант находится за пределами Украины. Досудебное расследование продолжается.

Под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генпрокурора расследованы обстоятельства мошенничества со сбором средств на лечение, организованного 31-летним львовянином с СМА. Его благотворительная кампания сопровождалась информационной поддержкой через соцсети, Telegram-каналы, онлайн-платформы (PayPal, BuyMeACoffee) и с участием публичных лиц и инфлюенсеров.

По данным Львовского городского совета, лечение он получал бесплатно. Доказательства свидетельствуют, что собранные средства, более 1,3 миллиона гривен, в основном были потрачены на личные нужды, азартные игры и криптоинвестиции.

Мужчине сообщено подозрение за завладение средствами путем мошенничества в особо крупных размерах. В июне 2025 года он выехал за границу.

В рамках расследования допрошено более 400 свидетелей, установлено тысячи транзакций на сумму более 100 миллиона гривен, осуществленных якобы как благотворительные пожертвования. Более 1 200 человек перечислили более 10 тысяч гривен.