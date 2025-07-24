Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его видеообращение, опубликованное на странице в Facebook в среду, 23 июля. Гусаков рассказал, почему уехал из Украины.

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Что заявил Гусаков?

Накануне Генеральный прокурор Руслан Кравченко анонсировал заочное сообщение подозрения для Гусакова в мошенничестве и отмывании денег.

В ответ активист записал видеообращение, заявив, что не скрывается от следствия и суда. Также мужчина сообщил свое местонахождение – медицинское учреждение в Милане.

В Италию я приехал 12 мая... Мое состояние здоровья сейчас тяжелое, я не могу долго разговаривать, держать телефон в руках, сидеть в коляске из-за боли в спине,

– рассказал Гусаков.

Напомним, ранее с журналистами пообщалась адвокат львовянина Наталья Бельдий. По ее словам, после завершения лечения мужчина собирается вернуться домой и сотрудничать с правоохранительными органами.