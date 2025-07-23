Назарию Гусакову в ближайшие дни заочно объявят о подозрении. Об этом во время брифинга сообщил генпрокурор Руслан Кравченко, передает 24 Канал.
Смотрите также Стало известно, что Назарий Гусаков мог выводить деньги через онлайн-казино, – СМИ
Что будет с делом Назария Гусакова?
Кравченко заверил, что сообщение о подозрении не означает, что досудебное расследование будет закончено. Генпрокурор заявил, что в дальнейшем будут собираться доказательства для установления полной картины преступления.
По его словам, сумма ущерба, нанесенного активистом, составляет примерно 1 миллион 200 тысяч.
Кравченко уточнил, что поскольку более 300 потерпевших отказались быть потерпевшими, "всю сумму перечисленных денежных средств этому человеку (Гусакову – 24 Канал) не можем приписать".
- Напомним, что скандал вокруг активиста из СМА разгорелся в начале июня. В сети начали обвинять Гусакова, что тот не отвечает на вопросы об отчетах за собранные на лечение деньги.
- Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что Назарий получает необходимые лекарства за счет города.
- Сам Назарий отверг все обвинения в мошенничестве. Он говорит, что часто лекарства он покупал неофициально, чтобы сэкономить.
- 22 июня Нацполиция открыла два уголовных производства по делу со сборами денег на лечение Назария Гусакова по статьям о мошенничестве и отмывании доходов, полученных преступным путем.
- 27 июня правоохранители сообщили об обысках во Львове и Киеве по местам жительства Назария Гусакова и людей, которых он привлек к сбору денег для закупки препарата "Эврисди". В тот же день задержали мужчину, который был доверенным лицом Гусакова. Его карточку активист использовал для сбора денег.