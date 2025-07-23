Назарию Гусакову в ближайшие дни заочно объявят о подозрении. Об этом во время брифинга сообщил генпрокурор Руслан Кравченко, передает 24 Канал.

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Что будет с делом Назария Гусакова?

Кравченко заверил, что сообщение о подозрении не означает, что досудебное расследование будет закончено. Генпрокурор заявил, что в дальнейшем будут собираться доказательства для установления полной картины преступления.

По его словам, сумма ущерба, нанесенного активистом, составляет примерно 1 миллион 200 тысяч.

Кравченко уточнил, что поскольку более 300 потерпевших отказались быть потерпевшими, "всю сумму перечисленных денежных средств этому человеку (Гусакову – 24 Канал) не можем приписать".