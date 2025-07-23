Назарию Гусакову в ближайшие дни заочно объявят о подозрении. Об этом во время брифинга сообщил генпрокурор Руслан Кравченко, передает 24 Канал.

Смотрите также Стало известно, что Назарий Гусаков мог выводить деньги через онлайн-казино, – СМИ

Что будет с делом Назария Гусакова?

Кравченко заверил, что сообщение о подозрении не означает, что досудебное расследование будет закончено. Генпрокурор заявил, что в дальнейшем будут собираться доказательства для установления полной картины преступления.

По его словам, сумма ущерба, нанесенного активистом, составляет примерно 1 миллион 200 тысяч.

Кравченко уточнил, что поскольку более 300 потерпевших отказались быть потерпевшими, "всю сумму перечисленных денежных средств этому человеку (Гусакову – 24 Канал) не можем приписать".

  • Напомним, что скандал вокруг активиста из СМА разгорелся в начале июня. В сети начали обвинять Гусакова, что тот не отвечает на вопросы об отчетах за собранные на лечение деньги.
  • Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что Назарий получает необходимые лекарства за счет города.
  • Сам Назарий отверг все обвинения в мошенничестве. Он говорит, что часто лекарства он покупал неофициально, чтобы сэкономить.
  • 22 июня Нацполиция открыла два уголовных производства по делу со сборами денег на лечение Назария Гусакова по статьям о мошенничестве и отмывании доходов, полученных преступным путем.
  • 27 июня правоохранители сообщили об обысках во Львове и Киеве по местам жительства Назария Гусакова и людей, которых он привлек к сбору денег для закупки препарата "Эврисди". В тот же день задержали мужчину, который был доверенным лицом Гусакова. Его карточку активист использовал для сбора денег.