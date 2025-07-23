Назарію Гусакову найближчими днями заочно оголосять про підозру. Про це під час брифінгу повідомив генпрокурор Руслан Кравченко, передає 24 Канал.
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Що буде зі справою Назарія Гусакова?
Кравченко запевнив, що повідомлення про підозру не означає, що досудове розслідування буде закінчено. Генпрокурор заявив, що надалі збиратимуться докази для встановлення повної картини злочину.
За його словами, сума збитків, завданих активістом, становить приблизно 1 мільйон 200 тисяч.
Кравченко уточнив, що оскільки понад 300 потерпілих відмовилися бути потерпілими, "всю суму перерахованих грошових коштів цій людині (Гусакову – 24 Канал) не можемо приписати".
- Нагадаємо, що скандал навколо активіста зі СМА розгорівся на початку червня. У мережі почали закидати Гусакову, що той не відповідає на питання про звіти за зібрані на лікування гроші.
- Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що Назарій отримує необхідні ліки коштом міста.
- Сам Назарій відкинув всі звинувачення у шахрайстві. Він каже, що часто ліки він купував неофіційно, аби зекономити.
- 22 червня Нацполіція відкрила два кримінальні провадження щодо справи зі зборами грошей на лікування Назарія Гусакова за статтями про шахрайство та відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом.
- 27 червня правоохоронці повідомили про обшуки у Львові та Києві за місцями проживання Назарія Гусакова та людей, яких він залучив до збору грошей для закупівлі препарату "Еврісді". Того ж дня затримали чоловіка, який був довіреною особою Гусакова. Його картку активіст використовував для збору грошей.