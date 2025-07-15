Про це пише 24 Канал з посиланням на джерела РБК-Україна. Видання публікує документи, які демонструють реальні фінансові потоки Назарія Гусакова.

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Як Назарій Гусаков міг використовувати гроші?

На один зі своїх рахунків активіст, хворий на спінально-м'язову атрофію Назарій Гусаков отримував однакові за сумою перекази, часто це були трішки більше 25 тисяч гривень. Із 2021 року кошти надходили від десятків фізичних осіб, переважно з іноземними іменами. Так Назарій Гусаков міг виводити кошти з цього рахнку від "дропів" на гральні платформи.

Відомо, скільки грошей він міг витратити на різних онлайн-казино:

понад 110 тисяч гривень – на LeoGaming;

24 тисячі гривень – на IBOX GAME, KYIV;

понад 2,1 мільйона гривень – в "Лотереї P10" через термінали.

Гусаков виводив гроші через гральні платформи / Скриншот РБК-Україна

Джерела видання кажуть, що частина цих коштів також могла пройти через платіжну систему LeoGaming Pay. Названі компанії причетні до масштабної фінансової схеми, що пов’язана з відмиванням мільярдів гривень через понад 20 підставних підприємств.

Так і грошові операції Назарія Гусакова схожі на класичну схему "дроп – конвертація – гральна платформа – вивід у готівку або на офшорні рахунки". І LeoGaming – це лише один із маршрутів подібного виведення коштів.

Водночас IBOX BANK та LeoGaming офіційно спростовали новину про виведення коштів Гусакова через їхні платформи, вважаючи, що "РБК-Україна відбілює репутацію Назарія Гусакова". У компаніях кажуть, що чоловік ніколи не був їхнім клієнтом. IBOX BANK та LeoGaming засуджують дії Назарія Гусакова у співпраці з виданням.

У чому підозрюють Назарія Гусакова?

Нагадаємо, громадськість почала підозрювати чоловіка з інвалідністю Назарія Гусакова в шахрайстві. Він збирав мільйони гривень на свої рахунки начебто для лікування та реабілітації, але ніколи не звітував про витрачені кошти. Пізніше з'ясувалося, що дороговартісні ліки йому дає влада Львова, а зібрані ним суми явно йдуть не за призначенням. Тоді й з'явилися перші підозри, що Гусаков, зокрема, міг грати в казино. Наразі поліція ще розслідує можливе шахрайство Назарія Гусакова та збирає показання свідків чи постраждалих.