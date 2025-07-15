Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на источники РБК-Украина. Издание публикует документы, которые демонстрируют реальные финансовые потоки Назария Гусакова.

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Как Назарий Гусаков мог использовать деньги?

На один из своих счетов активист, больной спинально-мышечной атрофией Назарий Гусаков получал одинаковые по сумме переводы, часто это были чуть больше 25 тысяч гривен. С 2021 года средства поступали от десятков физических лиц, преимущественно с иностранными именами. Так Назарий Гусаков мог выводить средства с этого счета от "дропов" на игровые платформы.

Известно, сколько денег он мог потратить на различных онлайн-казино:

более 110 тысяч гривен – на LeoGaming;

24 тысячи гривен – на IBOX GAME, KYIV;

более 2,1 миллиона гривен – в "Лотерее P10" через терминалы.

Гусаков выводил деньги через игорные платформы / Скриншот РБК-Украина

Источники издания говорят, что часть этих средств также могла пройти через платежную систему LeoGaming Pay. Названные компании причастны к масштабной финансовой схеме, связанной с отмыванием миллиардов гривен через более 20 подставных предприятий.

Так и денежные операции Назария Гусакова похожи на классическую схему "дроп – конвертация – игорная платформа – вывод в наличные или на оффшорные счета". И LeoGaming – это лишь один из маршрутов подобного вывода средств.

В то же время IBOX BANK и LeoGaming официально опровергли новость о выводе средств Гусакова через их платформы, считая, что "РБК-Украина отбеливает репутацию Назария Гусакова". В компаниях говорят, что мужчина никогда не был их клиентом. IBOX BANK и LeoGaming осуждают действия Назария Гусакова в сотрудничестве с изданием.

В чем подозревают Назария Гусакова?

Напомним, общественность начала подозревать мужчину с инвалидностью Назария Гусакова в мошенничестве. Он собирал миллионы гривен на свои счета якобы для лечения и реабилитации, но никогда не отчитывался о потраченных средствах. Позже выяснилось, что дорогостоящие лекарства ему дает власть Львова, а собранные им суммы явно идут не по назначению. Тогда и появились первые подозрения, что Гусаков, в частности, мог играть в казино. Сейчас полиция еще расследует возможное мошенничество Назария Гусакова и собирает показания свидетелей или пострадавших.