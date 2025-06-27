Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальную полицию Украины.

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Что известно об обысках по делу Гусакова

Полицейские объяснили, что во Львове и Киеве обыскивают места жительства Гусакова, а также лиц, которых он привлек к сбору средств для закупки дорогостоящего препарата.

Речь идет о близких друзьях и знакомых, банковские карты которых он использовал для получения благотворительных взносов и у лица, которое помогало ему в переводе наличных и безналичных средств, собранных на донаты в криптовалюту,

– детализировали в ведомстве.

Правоохранители документируют возможные факты нецелевого использования благотворительных средств, а также устанавливают местонахождение лиц, которые могут быть причастны к вероятной преступной деятельности.

Уголовное производство начали по статье "Мошенничество" и "Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем" Уголовного кодекса Украины.

В Департаменте киберполиции анализируют информацию о движении средств по криптовалютным кошельками, куда могли выводить полученные взносы. Работники Государственной службы финансового мониторинга Украины проверяют движение средств по банковским счетам Назария Гусакова и других лиц, которые могли быть задействованы в сборе пожертвований.

Круг потерпевших, которые могли пострадать от мошеннических действий, еще устанавливают.

"Полицейские просят всех, кто переводил средства на эти сборы, пострадал от мошеннических действий или имеет любую информацию, которая может помочь следствию, обращаться к следователю Главного следственного управления по телефону: 099 302 15 24. Каждое свидетельство может быть важным для установления истины", – добавили в полиции.