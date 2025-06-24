Относительно Гусакова уже открыты уголовные производства. Городской голова Львова Андрей Садовый сообщил 24 Каналу, что с каждым днем обнаруживались новые факты, что активист собирает миллионы гривен, которые могли идти не по целевому назначению.

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Ежедневно обнаруживались новые факты

Андрей Садовый отметил, что Назарий Гусаков имеет 1 группу инвалидности. Он с детства болен синдромом мышечной атрофии. Он не может самостоятельно двигаться. Чтобы жить, ему нужно принимать дорогие лекарства, которые стоят миллионы.

Ранее со стороны государства Гусаков не получал поддержки. В 2023 году во Львове приняли программу, поэтому уже с 2024 он получает лечение за счет общины.

Когда появилась информация, что Назарий Гусаков собирает очень большие средства на дополнительную медицинскую поддержку, это вызвало беспокойство. Лекарств, которые он получает, по заключению врачей, вполне достаточно. Однако, возможно, что-то изменилось.

Я говорил с ним в прошлую среду, предложил пройти дополнительное обследование. Если будет потребность, можно больше лекарств ему давать. Но с каждым днем обнаруживаются новые факты, что он собирает миллионы гривен. Возникает вопрос, используются ли эти средства по целевому назначению. Поэтому я хотел бы, чтобы и журналисты, и правоохранительные органы провели свою работу качественно,

– заявил мэр.

Сейчас Назарий находится в Италии, где живет его мама. Он обещал вернуться. Также Львов обратился с запросами в посольства Украины в Италии и Италии в Украине, чтобы узнать, находится ли Гусаков на государственной или муниципальной программе поддержки.

Если, например, будет обнаружено, что средства, которые собирают люди, были использованы не по целевому назначению, это будет серьезное озлобление людей. Важно, чтобы мы имели правдивую информацию. Мы со своей стороны будем максимально сотрудничать с правоохранительными органами, журналистами. Если кто-то имеет возможность предоставить информацию, предоставляйте, пожалуйста,

– добавил Садовый.

Заметим, что полиция собирает показания относительно мошеннических действий во время сбора средств для Назария Гусакова. Правоохранители опрашивают людей для более детального расследования о возможных мошенничествах. Они готовы выслушать всех, кто переводил средства на эти сборы, пострадал от мошеннических действий Гусакова, или имеет любую информацию, которая может помочь следствию. Все эти факты можно передать, обратившись к следователю Главного следственного управления по телефону по номеру (099) 302-15-24.