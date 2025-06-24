Щодо Гусакова вже відкрито кримінальні провадження. Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив 24 Каналу, що з кожним днем виявлялися нові факти, що активіст збирає мільйони гривень, які могли йти не за цільовим призначенням.

Читайте також Підозра у шахрайстві, виїзд за кордон і кримінальні справи: все про скандал з Назарієм Гусаковим

Щодня виявлялися нові факти

Андрій Садовий зазначив, що Назарій Гусаков має 1 групу інвалідності. Він з дитинства хворий на синдром м'язової атрофії. Він не може самостійно рухатися. Щоб жити, йому потрібно приймати дорогі ліки, які коштують мільйони.

Раніше з боку держави Гусаков не отримував підтримки. У 2023 році у Львові прийняли програму, тому вже з 2024 він отримує лікування за кошти громади.

Коли з’явилася інформація, що Назарій Гусаков збирає дуже великі кошти на додаткову медичну підтримку, це викликало занепокоєння. Ліків, які він отримує, за висновками лікарів, цілком достатньо. Однак, можливо, щось змінилося.

Я говорив з ним минулої середи, запропонував пройти додаткове обстеження. Якщо буде потреба, можна більше ліків йому давати. Але з кожним днем виявляються нові факти, що він збирає мільйони гривень. Виникає питання, чи ці кошти використовуються за цільовим призначенням. Тому я хотів би, щоб і журналісти, і правоохоронні органи провели свою роботу якісно,

– заявив мер.

Зараз Назарій перебуває в Італії, де живе його мама. Він обіцяв повернутися. Також Львів звернувся із запитами до посольств України в Італії та Італії в Україні, щоб дізнатися, чи перебуває Гусаков на державній чи муніципальній програмі підтримки.

Якщо, наприклад, буде виявлено, що кошти, які збирають люди, були використані не за цільовим призначенням, це буде серйозне озлоблення людей. Важливо, щоб ми мали правдиву інформацію. Ми зі свого боку будемо максимально співпрацювати з правоохоронними органами, журналістами. Якщо хтось має можливість надати інформацію, надавайте, будь ласка,

– додав Садовий.

Зауважимо, що поліція збирає свідчення щодо шахрайських дій під час збору коштів для Назарія Гусакова. Правоохоронці опитують людей для більш детального розслідування про можливі шахрайства. Вони готові вислухати всіх, хто переказував кошти на ці збори, постраждав від шахрайських дій Гусакова, або має будь-яку інформацію, яка може допомогти слідству. Усі ці факти можна передати, звернувшись до слідчого Головного слідчого управління за телефоном за номером (099) 302-15-24.