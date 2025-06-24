Про це пише 24 Канал з посиланням на Андрія Садового.

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Садовий про ситуацію з Назарієм Гусаковим

Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що в місті звернулися із запитами до посольств України в Італії та Італії в Україні, щоби дізнатися, чи перебуває Гусаков на державній чи муніципальній програмі підтримки.

"Це важливо для розуміння, яку саме допомогу він міг отримувати останнім часом – окрім допомоги від міста Львова та благодійних внесків, про які відомо", – зазначив Андрій Садовий.

Також він додав, що у Львові готові й надалі купувати ліки для Назарія, але отримати їх можна тільки в місті.

Садовий додав, що спілкувався з Гусаковим минулого тижня й отримав підтвердження, що чоловік перебуває за кордоном. Також про короткочасні поїздки до Італії знає сімейна лікарка Назарія.

"Наскільки розуміємо, там живе його мама", – зазначив він.

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"Це важливо: він не виїхав після того, як розгорівся скандал — це була запланована поїздка, яка відбулася ще до того, як почали з’являтися публічні підозри про можливе зловживання", — ідеться у повідомленні.

Садовий зазначив, що Назарій підтвердив, що йому потрібне лікування і він планує повернутися за ним. Також місто співпрацює з правоохоронними органами та журналістами-розслідувачами й надає їм наявні документи щодо справи.