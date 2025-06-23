Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Андрія Садового.

Дивіться також Підозра у шахрайстві, виїзд за кордон і кримінальні справи: все про скандал з Назарієм Гусаковим

Міська влада Львова висловилася про виїзд Гусакова

Садовий зазначив, що мерія звернулася з запитами до посольств України в Італії та Італії в Україні, аби з'ясувати, чи перебуває Назарій Гусаков на якійсь державній або муніципальній програмі підтримки.

Це важливо для розуміння, яку саме допомогу він міг отримувати останнім часом – окрім допомоги від міста Львова та благодійних внесків, про які відомо,

– вказав він.

Водночас у телефонній розмові минулого тижня Назарій підтвердив, що перебуває за кордоном. Сімейна лікарка хлопця теж знає, що він неодноразово їздив до Італії на короткий час. За данними мерії, там живе його мама.

Це важливо: він не виїхав після того, як розгорівся скандал – це була запланована поїздка, яка відбулася ще до того, як почали з’являтися публічні підозри про можливе зловживання,

– вказав Садовий.

Хлопець підтвердив, що йому потрібне лікування і він має намір повернутися за ним.

Як зазначив Садовий, місто готове й надалі купувати необхідні ліки для Назара та іншого чоловіка, який перебуває на цій програмі. Але, згідно з процедурою, ці ліки можна отримати лише у Львові.