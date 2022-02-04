Студент провел в больнице всего неделю. Тесты на коронавирус показывали отрицательный результат.

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У студента была пневмония

Во 2-й городской больнице Тернополя недавно скончался 19-летний студент Львовской области Василий Ромах. Директор департамента здравоохранения Тернопольской ОГА Ольга Ярмоленко рассказала, что у него не было сопутствующих патологий.

Он был на лечении всего 7 дней. Перед тем 10 дней лечился амбулаторно, был где-то на Львовщине. Затем приехал в Тернополь в общежитие, самостоятельно принимал жаропонижающие препараты,

– отметила Ярмоленко.

Парень попал в медучреждение уже в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у него пневмонию.

"Быстрые тесты и ПЦР-тесты были отрицательными, это уже срок протекания заболевания был длительный. Только исследования альвеол, которые взяли при жизни, подтвердили, что была коронавирусная болезнь. Диагностирована у него была идиопатическая пневмония с явлениями фиброза", – добавила чиновник. .

По ее словам, также была спровоцирована и генетичность. Чиновница отметила, что ее очень настораживает, когда активные молодые люди, не имевшие сопутствующей патологии, умирают от коронавируса.

"Я сочувствую родителям. Преподаватели отзывались, что он был чрезвычайно активен. Это говорит о том, что коронавирус – это грозное заболевание, и уберечься от страшных последствий может помочь только вакцинация", – подытожила директор департамента.

Примите ко вниманию! 19-летний Василий Ромах являлся студентом исторического факультета Тернопольского национального педагогического университета. Он начал там обучаться в 2020 году. Юноша был родом из Новой Каменки Львовской области. Он активно участвовал в студенческой жизни и проводил множество разнообразных мероприятий в вузе. Его похоронили 31 января.



У молодого человека диагностировали коронавирус / Фото ТНПУ