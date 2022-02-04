Студент провів у лікарні всього тиждень. Тести на коронавірус показували негативний результат.

До теми Усе почалось, як застуда: у Тернополі раптово помер 19-річний студент із Львівщини

У студента була пневмонія

У 2-й міській лікарні Тернополя нещодавно помер 19-річний студент з Львівщини Василь Ромах. Директорка департаменту охорони здоров'я Тернопільської ОДА Ольга Ярмоленко розповіла, що він не мав супутніх патологій.

Він перебував на лікуванні всього 7 днів. Перед тим 10 днів лікувався амбулаторно, був десь на Львівщині. Потім приїхав в Тернопіль до гуртожитку, самостійно приймав жарознижувальні препарати,

– зазначила Ярмоленко.

Хлопець потрапив до медзакладу вже у важкому стані. Лікарі діагностували у нього пневмонію.

"Швидкі тести й ПЛР-тести були від'ємними, це вже термін протікання захворювання був тривалий. Тільки дослідження альвеол, які взяли при житті, підтвердили, що була коронавірусна хвороба. Діагностовано в нього було ідіопатичну пневмонію з явищами фіброзу", – додала посадовиця.

За її словами, також була спровокована й генетичність. Посадовиця зауважила, що її дуже насторожує, коли активні молоді люди, які не мали супутньої патології, помирають від коронавірусу.

"Я співчуваю батькам. Викладачі відгукувалися, що він був надзвичайно активний. Це говорить про те, що коронавірус – це грізне захворювання, і вберегтися від страшних наслідків може допомогти тільки вакцинація", – підсумувала директорка департаменту.

Зауважте! 19-річний Василь Ромах був студентом історичного факультету Тернопільського національного педагогічного університету. Він почав там навчатися у 2020 році. Хлопець був родом з Нової Кам'янки, що на Львівщині. Він брав активну участь у студентському житті та проводив безліч різноманітних заходів у виші. Юнака поховали 31 січня.



У хлопця діагностували коронавірус / Фото ТНПУ