Разгромил авто и бросился бежать: пьяный львовянин совершил 2 ДТП и "гонки" с патрульными

Под Львовом патрульные пытались остановить автомобиль Volvo, но водитель решил бежать. Во время этого он совершил сразу две аварии.

Всё завершилось тем, что автомобиль больше не мог ехать. Тогда мужчина вышел из него и пытался убежать.

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Все началось с незначительного нарушения

Патрульные заметили Volvo недалеко от Львова на трассе "Киев — Чоп". Он привлек внимание, потому что ехал с выключенными фарами.

Когда водителю дали указание остановиться, он не только его проигнорировал, но и начал ехать в направлении села Гамалеевка.

А уже в городе Дубляны случилась первая авария. Легковушка врезалась в другой автомобиль, однако продолжила движение. Впоследствии он совершил наезд на бордюр кольцевой развязки в селе Малые Подлески.

У пьяного водителя отвалился бампер / Фото Патрульной полиции Львовщины

Вышел и побежал

Авто уже не могло ехать, поскольку было повреждено. На фото видно, что у него отвалилось колесо. Потому водитель вышел и начал бежать.

У транспорта отвалилось колесо / Фото Патрульной полиции Львовщины

Когда его поймали, оказалось, что это 27-летний львовянин. У него были явные признаки алкогольного опьянения. Поэтому правоохранители провели проверку на драгере. Он показал, что в крови мужчины 1,49 промилле.

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Составили протоколы за разные нарушения

Управление транспортным средством в состоянии опьянения – штраф от 17 тысяч гривен , а также лишение прав на год.

, а также лишение прав на год. Нарушение ПДД, повлекшее ДТП – штраф 340 гривен или лишение прав на срок до 1 года.

или лишение прав на срок до 1 года. Оставление места ДТП – штраф до 255 гривен .

. Невыполнение водителями требований об остановке – штраф 153 гривны или лишение прав до 6 месяцев.

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Читайте текст сообщения Патрульной полиции Львовщины:

Вчера около 23 часов, недалеко от Львова на автодороге "Киев — Чоп" патрульные обнаружили автомобиль Volvo, который ехал с выключенными фарами. Полицейские дали указание водителю остановиться, однако он его проигнорировал и начал гнать в направлении села Гамалеевка.

В населенном пункте Дубляны он совершил столкновение с другим автомобилем и поехал дальше. Не выбрав безопасной скорости, он совершил наезд на бордюр кольцевой развязки в селе Малые Подлески.

Поскольку автомобиль больше не смог ехать дальше, водитель выбежал из транспортного средства. Патрульные догнали его. Им оказался 27-летний львовянин. У мужчины обнаружили признаки алкопьянения. Проверка на устройстве Drager показала результат – 1,49 промилле.

На нарушителя составили протоколы по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения), два материала по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП), по ст. 122-4 (оставление места дорожно-транспортного происшествия) и по ч. 1 ст. 122-2 (Невыполнение водителями требований об остановке) КУоАП. Также ему вынесли постановление по ч. 2 ст. 122 (Нарушение правил пользования внешними осветительными приборами) КУоАП.