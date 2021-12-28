В результате пожара во Львове погибли три человека
28 декабря 2021 , 00:58Читати новину українською
Источник:Интерфакс
Во Львове вечером 27 декабря произошел пожар в двухэтажном жилом доме в Железнодорожном районе. В результате трагедии погибли три человека.
Издание сообщает о пожаре со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Львовской области. Впрочем, на сайте спасателей есть только одно сообщение о неназванном инциденте, в результате которого погибли три человека. Больше деталей не приводится.
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Пожар во Львове
- Спасатели получили уведомление о пожаре в 21:33 вечера.
- Уже в 22:03 пожар был полностью ликвидирован.
- Впрочем, после ликвидации обнаружили тела троих погибших. Никаких деталей по ним нет.
- Пожар возник на первом этаже двухэтажного дома по улице Сигновка в Железнодорожном районе Львова.
Улица Сигневка во Львове: карта
Недавние пожары во Львове
- Буквально днем ранее, 26 декабря, на львовском вокзале вспыхнул один из вагонов поезда Киев – Ужгород. Пассажиров эвакуировали, а вагон отцепили и ликвидировали пожар.
- Перед тем 16 декабря в результате пожара во львовской новостройке на улице Кульпарковской трагически погибли два человека.