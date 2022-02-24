Садовый призвал доверять только официальной информации: список страниц
24 февраля 2022 , 13:43Читати новину українською
Источник:телеграм Андрея Садового
Мэр Львова Андрей Садовый пообещал сообщать жителям актуальную информацию о ситуации в городе трижды в день – в 7:00, 13:00 и 17:00. Кроме того, глава города отметил, что актуальную и правдивую информацию украинцы могут получить на официальных страницах
По словам мэра Львова, следить за сообщениями лучше в соцсетях, пока работают связь и интернет. В экстренных случаях власти города будут использовать другие доступные каналы связи.
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